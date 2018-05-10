Чиновника Мингорисполкома задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего замглавы столицы, а ныне начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрея Доморацкого.

Об этом сообщает TUT.BY.

— Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам. Прокурором санкционировано применение к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, — сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова

О задержании Доморацкого 8 мая TUT.BY сообщило несколько источников. По их словам, его задержали 7 мая.

Андрей Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Публично чиновник запомнился на этой должности в числе прочего прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом. Он также отменил собственное решение избавиться от палаток с фруктами, после того как минчане стали высказывать недовольство в интернете.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. На новом посту Доморацкий был активен. В числе прочего задумал реконструкцию торгового центра «Столица», начал реформировать систему школьного питания, а также планировал изменить формат новогодних ярмарок в Минске.

Напомним, предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.