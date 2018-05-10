В Бресте 95-летнему ветерану подарили сухпаек с просроченным печеньем. Фотофакт

Вадим — внук 95-летнего брестского ветерана. 9 мая он пришел к дедушке поздравлять его с Днем Победы. Пожилой мужчина показал сухпаек, которым его поздравили представители Вооруженных сил.

Вместе они открыли коробку с надписью «Вооруженные силы» и увидели нехитрый набор...

— Три конфеты, три пакетика чая, шесть пакетиков сахара, три банки тушенки и несколько пачек печенья, — перечислил содержимое коробки Вадим. — Кто конкретно его поздравлял, дедушка так и не ответил, но на коробке есть надпись «Вооруженные силы. Общевойсковой рацион питания». Я подозреваю, что приходили из военкомата.

Когда внук стал выкладывать содержимое «пайка», то обратил внимание на сроки годности. Оказалось, что в коробку ветерану положили печенье, срок годности которого вышел еще в апреле.

— Возможно, это была ошибка, конечно, но осадок неприятный, — говорит он. — Ну и сам набор, мягко говоря, не очень. Хочется просто пожелать на будущее: чем приходить с таким пайком, приходите в следующий раз просто с пустыми руками.

А вот такой паек ветерану вручали в мае прошлого года.

По официальной статистике, в Беларуси проживают 8412 ветеранов ВОВ, 4006 из них — непосредственно участники боев.

99-гадовага ветэрана не паклікалі на Плошчу Перамогі