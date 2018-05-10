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10.05.2018
kurjer.info
На параде в Слуцке идеолог сняла с пионерки георгиевскую ленту

Это произошло утром в среду, 9 мая, за несколько минут до того, как с улицы 14-ти Партизан на улицу Ленина вышла праздничная колонна.

Шестиклассница вместе с ровесниками стояла вдоль дороги и готовилась встречать шествие, приуроченное ко Дню Победы.

На это мероприятие их отправили от СШ № 9. На груди у девочки, по словам её отца, висела георгиевская лента с цветами яблони. К ней подошла женщина, сняла бутоньерку и отправилась дальше проверять остальных школьников.

Родители девочки догнали её, спросили, кто она такая и почему это сделала. Женщина представилась идеологом и объяснила свой поступок тем, что «у нас в Беларуси своя идеология».

— Я ей сказал, что Победа общая и символ её один. Мы готовили ребёнка к празднику, а вышло очень некрасиво, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Кур'ер» Геннадий Дубовский, отец девочки.

Геннадий Дубовский пояснил, что дети приходили со своими шариками и бутоньерками. Им никто не говорил, должны ли вообще бутоньерки украшать одежду или эти украшения должны выглядеть как-то определённо.

От школы им только выдали флажки, которые после шествия забрали обратно.

Весь разговор с идеологом Геннадий Дубовский записал на видеокамеру телефона.

Расшифровка беседы:

— Мне интересно, вы что, националист? — спрашивает подошедший отец школьницы.

— Нет, я не националистка, я идеолог, — отвечает случчанка.

— Это же символ Победы.

— Ну и что. У нас в Беларуси своя идеология. Понимаете?

— Это общая идеология…

— … Давайте не будем сегодня ругаться…

— … И Победа общая, одна на всех…

— … Согласна…

— … Это символы Победы…

— Вы можете носить, но у пионера, у которого белорусский пионерский галстук, должна быть белорусская символика Победы.

— Символика Победы общая для всех! Нету белорусской символики Победы.

— Я не буду с вами ругаться. Открывайте документы и читайте.

(— У Александра Григорьевича половинка георгиевская, половинка государственная, — в разговоре участвует мать ребёнка)

— Я снимаю сейчас. Этот вопрос мы поднимем. Я на сайт президента отправлю это видео. Победа общая, и символы Победы не могут быть белорусскими, — продолжает отец школьницы.

— Вы у меня разрешения не спросили снимать, — делает замечание методист.

— А мне это не надо. Это публичная съёмка. Мы участники этого.

— Вы меня должны предупредить, прежде чем снимать.

— А я вас предупредил. Я к вам подошёл (неразборчиво) фотоаппарата… Символ белорусской Победы… Белорусы отдельную Победу одержали…

— Не белорусской Победы, а символ белорусской идеологии… — поправила его случчанка.

(— Бутоньерки могут быть разные, наши деды воевали… — говорит мать ребёнка)

— Могут быть. Я с вами не спорю…

«В любое другое время, вне участия в государственных праздниках, пожалуйста, носите георгиевскую ленту»

Начальник отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома Андрей Неделько посмотрел видео случчанина и прокомментировал его:

— Наша методист достойно повела себя в этой конфликтной ситуации. Она разговаривала с родителями вежливо и без агрессии. Георгиевскую ленту с цветами яблони сняла по той причине, что у пионеров должен быть единый стиль одежды на параде. Такая задача ставилась руководителям учреждений, которые выставляли детей вдоль дороги для встречи шествующих.

Если бы мы знали, что для родителей девочки, у которой забрали ленту, это принципиальная позиция, взяли бы на её место другого ребёнка. Мы ни в коем случае не препятствуем помнить о Победе. В любое другое время, вне участия в государственных праздниках, пожалуйста, носите георгиевскую ленту. Но у организаторов официального мероприятия есть свои требования к его проведению, и участники должны это понимать.

 
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