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Общество
10.05.2018
Анна Волынец, Завтра твоей страны
Что делать с памятниками Ленину?

Город не так уж и сложно избавить от советских скульптур. А вот на их месте может появиться что угодно: от вертикального огорода до нового истукана.

В Гродно предлагают демонтировать памятник Ленину с одноименной городской площади. Петиция об этом появилась на портале «Удобный город» 30 апреля. После сбора подписей ее собираются отправить в Гродненский горисполком.

«В современной Беларуси на главных площадях городов не должно быть места памятникам В.И. Ленину, — считают авторы петиции. — Его личность для Беларуси в целом и для города в частности не имеет никакой исторической и культурной ценности».

Как отмечается в петиции, во всех соседних странах, кроме России, уже прошла декоммунизация городского пространства и памятники Ленину были демонтированы.

«Ленинопад» – общественный запрос на десоветизацию

Голова Ленина с главной площади Киева обнаружилась в прихожей одного чиновника в качестве поставки для зонтиков. Осколки фигуры не так давно можно было купить через интернет.

Ритуальное свержение статуи Ленина во время Евромайдана 8 декабря 2013 в Киеве стало началом «ленинопада» по всей стране и второй волны декоммунизации после развала СССР.

— Институт национальной памяти назвал все это общественным запросом на создание законного метода борьбы с проявлениями советского прошлого в общественном пространстве, – объясняет Евгения Моляр, представительница инициативы «Де Не Де», изучающей этику и эстетику декоммунизации.

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