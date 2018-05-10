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Общество
10.05.2018
Кирилл Иванов
Многие белорусы платят за коммуналку раз в 2-3 месяца, но «повода для тревоги нет»

Эксперт Геннадий Каленов прокомментировал «Салідарнасці» данные о росте задолженности за оплату ЖКУ.

По данным портала коммунальной грамотности, в первом квартале 2018-го просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 3,6 млн рублей (15%) и составила на 1 апреля текущего года — 27,4 млн рублей. В общей сложности, белорусы задолжали за ЖКУ 154,9 млн рублей.

При этом предприятия ЖКХ вынуждены брать кредиты для осуществления своей деятельности, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия других текущих расходов. Сумма таких кредитов за первые три месяца года составила 77,2 млн рублей, сумма начисленных процентов — 1,2 млн руб. Дебиторская задолженность юридических лиц достигла 696 млн руб.

О чем говорят эти цифры? По полкам в экспресс-комментарии «Салідарнасці» разложил исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси Геннадий Каленов.

Фото bobruisk.ru

— Я не считаю это поводом для тревоги — речь о проценте неоплаты. По статистике примерно 98% потребителей оплачивают услуги вовремя. Нужно понимать, что в числе неплательщиков достаточно большое количество граждан, которым не совсем удобно платить каждый месяц, — говорит эксперт. — Я лично знаю много таких людей, которые платят раз в два-три месяца, выплачивают пени, и их все устраивает. Кто-то уезжает в отпуск и забывает заплатить за коммуналку. То есть, есть масса причин задолженностей, не связанных с нехваткой денег. Из этой статистики нужно убрать значительную часть подобных случаев.

Собеседник также привел в пример Грузию, где стоимость ЖКУ в средней двухкомнатной квартире приблизительно на 20% превышает размер пенсии. По его мнению, в сравнении с рядом других постсоветских стран, наша ситуация с коммунальными платежами для рядовых граждан в Беларуси выглядит достаточно неплохо.

В данной картине в невыигрышном положении оказываются предприятия ЖКХ, подчеркнул собеседник «Салідарнасці»:

— Если своевременно не получают деньги за свои услуги, то они действительно будут вынуждены обращаться в банк за кредитом. И это ведет к потерям, поскольку им еще и по проценты выплачивать.

По словам эксперта, в европейских странах — Германии, Австрии — такой проблем нет, ведь там за собственников квартир подобную задолженность никто не погасит:

— В этих странах управляющие компании не испытывают подобных проблем. Вся ответственность здесь ложится на объединение собственников. Здесь никто не будет платить за недобросовестного гражданина. Если кто-то не платит за коммунальные услуги на протяжении двух месяцев, то его обяжут заплатить на год вперед. И если он этого не сделает, то его квартиру продадут через суд и этот человек станет ее арендатором.

В Беларуси подобный опыт сложно применить, поскольку большинство граждан являются собственниками жилья:

— Если ты продал квартиру, то окажешься на улице. Арендного жилья у нас очень мало. То есть, такие механизмы у нас работать не будут.

 
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