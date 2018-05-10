.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Что делать с памятниками Ленину?
Шендерович: «Путин убивает Малобродского, потому что не читал Диккенса»
Погода в выходные: в воскресенье ожидаются дожди и грозы
«Виновным себя не признаю». Федыничу и Комлику предъявлено окончательное обвинение
Путин ответил Каннскому кинофестивалю: хотел бы помочь, но…
Лукашенко обсудил очередную модернизацию: «Никаких убыточных и дотационных проектов»
Экс-активист БРСМ отправлен в тюрьму за создание финансовой пирамиды
В Беларуси растут долги населения за коммуналку
Невзоров: «Вот если бы Волочкова сделал шпагат на Владимире Владимировиче…»
На канадском пляже нашли 14-ю человеческую ступню
Дракахруст: «Беларусь зьбіраюцца вярнуць у сталінскія часы, вярнуць Курапаты і Гулаг?»
Чалы: «Беларусь — вельмі моцна адсталая Еўропа прыкладна XV стагоддзя»
Шуневич вновь надел форму НКВД. Фотофакт
Взорвался рюкзак возле Вечного огня, где глава Беларуси возлагал цветы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет
Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»
Оглушительным провалом завершилась попытка китайцев возвести завод в Добруше
Взорвался рюкзак возле Вечного огня, где глава Беларуси возлагал цветы
Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Униженный и вознесенный. Почему Медведева снова назначили премьер-министром
«Суд книгу Алексиевич к делу приложил. Прокурор утерся. Пособие «стальная Катя» получила»
«Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает»
Экономист – о скачке цен на нефть: «Увеличится темп роста ВВП, будут расти зарплаты. Но…»
«Белавиа» заставит белорусов заплатить за новые самолеты?
Сколько получали вожди КПСС и простые граждане?
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі
О, боги! Met Gala 2018 созвал «божественные тела» со всего мира
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Картинка всеохватного символизма, и почему Саратов может спать спокойно
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
10.05.2018
Салiдарнасць
Погода в выходные: в воскресенье ожидаются дожди и грозы

Прогноз погоды на ближайшие дни.

11 мая ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, по северо-востоку до +2..+6°С; во второй половине дня повысится до +18..+24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

12 мая преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку Гомельской области возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8°С, максимальная днем +20..+25°С.

13 мая ночью в юго-восточных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью +6..+12°С, максимальная днем от +16°С по юго-востоку до +23°С по северо-западу страны.

В Гидрометцентре также напомнили, что в связи с сухой погодой в лесах Беларуси установилась высокая пожарная опасность.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Две цитаты: Почему Лукашенко и правительство по-разному видят ситуацию с зарплатой
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Разговорчики в сети: «Шуневич понимает, откуда ветер дует»
99-гадовага ветэрана не паклікалі на Плошчу Перамогі
Карбалевіч: «Ну вось і дачакаліся»
Невзоров: «Вот если бы Волочкова сделал шпагат на Владимире Владимировиче…»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY