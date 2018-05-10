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Профсоюзы
10.05.2018
praca-by.info
«Виновным себя не признаю». Федыничу и Комлику предъявлено окончательное обвинение

Лидеры профсоюза РЭП обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику (на фото слева) предъявлено окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса РБ).

– Нас обвиняют по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие пришло к выводу: я и Комлик виноваты в том, что по итогам 2011 года профсоюз РЭП не уплатил в госбюджет налоги на сумму 22 тысячи 867 рублей 10 копеек (с учетом деноминации).

Виновным себя не признаю и не признаю никогда. Считаю, что дело политически мотивированное, главная цель которого – оказать давление на меня как на лидера профсоюза, на профсоюз РЭП и на независимое профсоюзное движение в целом, - заявил лидер профсоюза РЭП сайту praca-by.info.

Дело профсоюзов: сотни свидетелей, задержания, растущая как на дрожжах следственная группа. Наглядно

Следствие указывает, что уголовное преследование неустановленных лиц по уголовному делу прекращено 7 мая 2018 года, так как таких лиц и не оказалось.

– Следователи провели сотни допросов по всей стране. Очевидно, что в результате допросов следствие пришло к выводу, что в деяниях опрошенных лиц состава преступления нет. Обвиняемыми остаются только Федынич и Комлик, – подчеркнул Геннадий Федынич.

Лидерам профсоюза РЭП предоставили месяц на ознакомление с материалами дела, после чего уголовное дело будет направлено в суд.

– В течение месяца мы должны ознакомиться с материалами дела (около десяти томов). Я по-прежнему остаюсь под подпиской о невыезде, а потому мое участие в Международной конференции труда, которая состоится 29 мая – 4 июня в Женеве, под вопросом, - отметил лидер профсоюза РЭП.

17-19 апреля Беларусь посетила совместная миссия Международной конфедерации профсоюзов и Глобального союза IndustriAll. Миссия выразила белорусскому правительству озабоченность преследованием независимых профсоюзов и нарушением прав трудящихся в Беларуси.

Отдельным вопросом на переговорах обсуждалось уголовное дело в отношении лидеров РЭП. Заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriAll Кемаль Озкан заявил, что миссия потребовала от белорусского правительства прекратить уголовное преследование лидеров РЭП.

2 августа 2017 года в центральном офисе Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Департамент финрасследований КГБ по Минску провел обыск, аналогичный обыск проведен в Солигорске в офисе Независимого профсоюза горняков. Лидеров РЭП обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Игорь Комлик два месяца провел за решеткой, вечером 2 октября 2017 года его освободили под подписку о невыезде.

Предварительное расследование уголовного дела несколько раз продлевалось – последний срок истек 1 мая. Окончательное обвинение лидерам РЭП предъявлено 8 мая.

 
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