Почему российские светские львицы предпочитают богачам молодых и красавцев. И тренд задала Путина

Бойфренд-банкир? Венчурный инвестор? Чиновник? Вчерашний день! Богачам светские дивы открыто предпочитают молодых да творческих. И готовы оплачивать этот каприз своей карточкой.

Раньше по запросу «успешная женщина со спутником помоложе» воображение выдавало Саманту Джонс из «Секса в большом городе». Или Марину Кузьмину на пике светской активности под ручку с Андреем Малаховым. Или участниц так называемого клуба первых жен в трениках Stella McCartney, которых исторически тянуло к холеным тренерам «World Class Жуковка».

Парни в блестящих стрингах из «Эгоистки» едва ли могли рассчитывать на долгоиграющие отношения с VIP-клиентками, хотя краткосрочные, безусловно, были. Упругое тело любовника видавшим виды дамам наскучивало быстрее, чем очередная лимитка Chanel. Полезно для здоровья и самолюбия – не более того. Но на званых ужинах рядом с нашими героинями восседали мужчины, ответственные если не за судьбы мира, то хотя бы за несколько сотен рабочих мест.

Но что-то поменялось буквально в воздухе. Акции толстосумов в Brioni просели. Держатся за акул бизнеса и политических китов теперь разве что мелкие Рыбки, заплывшие в мутные воды. А морские владычицы отказываются выступать в роли трофейных жен (нынче это почти ругательство!) и всячески демонстрируют, что могут позволить себе не только тридцатиметровую лодку, но и молодого двухметрового спутника – для души.

Первые лица

Артур Очертный на жизнь не жалуется

Все главные тренды у нас спускаются сверху – и этот не исключение. Людмилу Путину после развода с нацлидером общественность почти списала со счетов, а зря – в 2017 году выяснилось, что она повторно вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Артура Очертного – обладателя голливудской улыбки и не менее голливудской виллы «Сюзанна» с видом на Атлантический океан.

Хотя есть подозрение, что элитная недвижимость директору некоммерческого фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» перепала в качестве приданого невесты – журналисты, как ни старались обнаружить у него хоть один прибыльный бизнес, не смогли.

Зато у бывшей первой леди доход стабильный – риелторская компания «Меридиан», принадлежащая ей на девяносто девять процентов, позволяет семье не беспокоиться о быте и не искать однушку-«молодоженку» в газете «Из рук в руки». Да, на седьмом десятке тоже хочется простого женского счастья. На берегу Атлантического океана.

Вторая жена Дмитрия Пескова недолго печалилась, наблюдая его виражи в паре с Татьяной Навкой. Восстанавливать душевный комфорт Екатерины вызвался владелец часового завода «Ракета» Жак фон Полье. «Часового любви», как спел бы Окуджава, сменил на посту госслужащий Андрей Григорьев.

Симпатичный брюнет на одиннадцать лет моложе Песковой, да и внушительными карьерными успехами пока не может похвастаться, но разве это кого-то смущает?

«Не бойтесь менять жизнь, если она вас не устраивает! Все, что имеем сейчас, – результат принятых нами решений в прошлом. В сорок лет жизнь только начинается – я теперь это точно знаю», – прокомментировала Пескова новый роман. Какое-то время Екатерина даже регулярно выкладывала в инстаграм совместные снимки с молодым бойфрендом, но все же решила оставить французские пасторали на фоне вангоговских снопов сена для личного архива – и удалила аккаунт.

Не получилось, не зашло

Джеймс Тратас недолго радовал Юлию Саркисову-Любичанскую

Летом 2015 года после громкого расставания с совладельцем холдинга «РЕСО» неунывающая Юлия Саркисова-Любичанская зарегистрировалась в Tinder.

Блондинка свайпнула вправо актера Джеймса Тратаса – и в декабре 2016 года родила от него дочь Лукерью. Соседки по «Горкам-8» за глаза посмеивались – вряд ли 27-летнему литовцу, в фильмографии которого до «Движения вверх» не числилось ни одной «движухи», под силу поддержать уровень жизни, к которому привыкла за одиннадцать лет брака Юлия.

Сама же Саркисова была настроена оптимистично: «Никогда никакие финансы, самолеты-пароходы и прочая материальная атрибутика не будут для меня важнее общечеловеческих ценностей – таких как любовь, уважение, семья и дети. Я хочу дарить внимание и тепло тому, кто умеет это ценить и отвечать тем же. Моя жизнь – мои правила».

К тому же экс оставил Юлии внушительные отступные... Вскоре оказалось, что Джеймс Тратас едва ли способен полюбить кого-то больше, чем собственное отражение в зеркале, поэтому Саркисова- Любичанская быстро разочаровалась в нем и отправила в бан.

«Иметь рядом такого депрессивного самовлюбленного эгоиста, как Джеймс, – крайне сомнительное удовольствие. Тратить жизнь на то, чтобы постоянно поднимать самооценку человеку, который считает, что жизнь – дерьмо, мне не интересно. Даже тот фильм, которым он сейчас так гордится («Движение вверх». – Прим. SNC), случился в его жизни благодаря мне», – написала Юлия в микроблоге. Отметила светская дама и отцовские качества бывшего любовника, а точнее, их отсутствие – по ее словам, Тратас даже не удосужился поздравить Лукерью с Новым годом.

Хеппи-эндом не закончились и отношения известной бизнес-леди и ее горячего грузинского поклонника. Молодой человек был настолько активен, что попросту утомил даму сердца: страсть – это прекрасно, но и вне постели дел хватает. Оценив перспективы, предпринимательница, прозрачно намекая на финал романа, отправила грузину песню «Я стану водопадом» Григория Лепса.

Не тут-то было: парень по-своему понял строчку «Все твои вина из винограда для меня уже слишком просты» и немедленно прислал в столичный офис зазнобы три ящика домашнего вина. Сотрудники нашей героини не раз помянули отправителя добрым словом (а после второго опустошенного ящика – еще песнями и танцами), но, увы, вердикт изменить не удалось.

Вопросов нет

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

После деспотичного Виктора Батурина фигурист Евгений Плющенко вкатился в жизнь продюсера Яны Рудковской чисто принцем Зигфридом. Да, разведен и с ребенком (сыну Егору сейчас 12 лет), да, разница в возрасте (спортсмену было 25 лет, а Яне – 32), но Яна вложила в продвижение мужа все ресурсы. Как результат – двадцать восьмая строчка в рейтинге самых богатых российских знаменитостей Forbes: доход Евгения оценен в 3,2 миллиона долларов.

«Многие мужчины любят, чтобы их вторая половина была моложе. У меня тоже были молодые девушки. Но потом я понял, что дело не в возрасте, а в том, хорошо ли людям вдвоем. Яна – мудрая женщина, в некоторых вопросах она меня направляет. И я к ней всегда прислушиваюсь», – рассказывал Плющенко в интервью. Рудковская, хоть и считает, что «возраст не главное», с удовольствием отмечала, что супруг дает ей дополнительный стимул к тому, чтобы молодо выглядеть.

Светлана Бондарчук и Владимир Табунов

Фотограф Владимир Табунов, в отличие от Евгения Плющенко, был решительно неузнаваем за пределами московского Бульварного кольца, но Светлана Бондарчук, не устоявшая перед его обаянием и надолго попавшая в объектив, кажется, задалась целью это исправить.

Вот уже полгода главред Hello! ежедневно делится с фолловерами (а их почти полмиллиона) творениями любимого и отдает ему на эксклюзиве свои самые смелые ракурсы. Альянс, годный со всех сторон: у Светланы всегда под рукой фотограф, готовый согласовать комплиментарный кадр, а в арт-пространстве «Отокомае», открытом Табуновым еще в 2015 году, теперь заседает богема. Да и что говорить – многие вообще узнали о существовании этого симпатичного места только благодаря Бондарчук.

Нынешний бойфренд ощутимо моложе бывшего мужа – выкусите все, кто писал в соцсетях и на форумах комментарии вроде «Бондарчук отправил жену в утиль».

Да и она сама – не по годам горячая штучка – в интервью Tatler призналась, что не чувствует возраста: «Когда женщина в сорок или пятьдесят говорит: «Ах, я безнадежно старая», – это фигня. Мужчины же так не говорят. Вот сейчас у нас в номере была статья про крутых рок-дядечек, у которых двадцатилетние подруги. Это сильно смотрится, у этих мужчин глаза молодые. Зрелая женщина и мужчина-ровесник – тоже жизнеспособный сюжет. Но мне больше нравится, когда рядом с женщиной красивый молодой мужчина. Это лучше, честно. Природа так устроена, что женщина раскрывается в более зрелом возрасте, а в этот момент ровесник или кто-то постарше уже ни к чему не готов. Или готов из последних сил».

Но креативнее всего к пиару возлюбленного подошла Оксана Лаврентьева – она завела в инстаграме отдельный аккаунт для диалогов с Александром Цыпкиным. Ведет его сам котик, то есть писатель. И если простым читателям (и особенно читательницам) нахальная цыпкинская проза давно и хорошо знакома, то светская публика начала и почитывать его рассказы, и узнавать в лицо в первую очередь благодаря стараниям хозяйки «Русмоды». На декабрьских «БеспринцЫпных чтениях» и вовсе нарисовался полный А-лист – от Ники Белоцерковской до Полины Киценко.

Глядя на Лаврентьеву и ее соцсети, сплетницы диву даются – даже будучи замужем за Антоном Паком, она не выкладывала на всеобщее обозрение такое количество общих фото, да еще и сдобренных очень личными подписями.

«Иногда листаю ленту, и ощущение, что живу с Оксаной и Сашей. И даже сплю с ними на одной кровати, где-то с краю», – поделилась приятельница бизнесвумен. Да, писатель и сценарист – не постоянный резидент Forbes и вряд ли отгрузит любимой на сорокалетие домик на Комо или джет. Но успешной женщине, открывшей для себя новые грани жизни, на недоуменные кивки наплевать: «До тридцати девяти я игнорировала избыточный алкоголь и романтику. Теперь они берут свое в двойном размере».

И более того, Оксана Лаврентьева уверена, что заслужила эти отношения как «компенсацию за все страдания». Так что, дорогие скептики, поверьте ей на слово (хотя и счастливые глаза не врут) – и, как сказала бы свежеразведенная Ника Белоцерковская, «завидуем молча».