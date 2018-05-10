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10.05.2018
TUT.BY
Экс-активист БРСМ отправлен в тюрьму за создание финансовой пирамиды

Из зала суда Ленинского района Минска — за решетку.

Артем Мосейчук приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией и штрафом 2500 базовых величин (61 250 рублей) за незаконную предпринимательскую деятельность и мошенничество.

В свое время Мосейчук был одним из заметных активистов БРСМ. В 2015-2016 годах он являлся одним из участников (по версии силовиков — руководителем) белорусской ветки компании Kairos Technologies, которая занималась привлечением денежных средств населения. Столичные следователи установили обстоятельства функционирования «финансовой пирамиды» на территории Беларуси.

По выводам следствия, 25-летний мужчина в период с января 2015 по сентябрь 2016 года руководил белорусской ячейкой Kairos Technologies и привлекал новых «вкладчиков». Люди предоставляли часть жесткого диска в аренду и оплачивали вступительный взнос — от 125 до 2777 долларов. После этого вкладчики получали ежемесячно доход якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых «инвесторов» компании.

Оплачиваемая аренда части жесткого диска являлась основой легенды, согласно которой деятельность компании осуществлялась исключительно в IT-сфере. При этом по надежности, скорости доступа и цене предлагаемая услуга не могла конкурировать с аналогичными продуктами крупных компаний.

Ветка структуры Артема Мосейчука насчитывала 108 вкладчиков, суммарный доход составил свыше 326 тысяч рублей.

Мосейчук был задержан 30 сентября 2016 года. Его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с привлечением денежных средств, с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

Артем Мосейчук не признавал свою вину в полном объеме.

 
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