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Общество
10.05.2018
Кирилл Иванов
Разговорчики в сети: «Шуневич понимает, откуда ветер дует»

«Салiдарнасць» cобрала реакцию лидеров мнений в Facebook на марш «Бессмертного полка» в Минске и появление министра МВД в ретро-форме.

Andrzej Poczobut: «Бессмертный полк» в Минске показывает, что общество тех, кто любит Россию сильнее, чем Лукашенко, организационно оформилось.

Оно достаточно массовое, и при раскрутке и московской поддержке быстро может стать серьезной силой. Спрос даже в Минске есть. А что уж говорить про провинцию».

Аляксандр Пашкевіч: «Сітуацыя з «несмяротным палком» найперш паказала, наколькі ў Лукашэнкі ў пэўных пытаннях мала (а можна сказаць, што і зусім няма) прасторы для манеўру.

З аднаго боку, ён і сэрцам, і галавой яўна адчувае, што даваць гэтай публіцы надта разгуляцца небяспечна. Таму карціць яму ўсе гэтыя маршы проста адназначна забараніць – і ўсё.

Але пры гэтым відавочна, што нейкая, хай сабе і невялікая частка прарасійскай публікі выйдзе нават без дазволу – і што тады з гэтымі дзеячамі рабіць? Даць ім прайсці, не чапаючы, нягледзячы на тое, што перад гэтым шэсце забараніў?

Гэтым самым засведчыш сваю слабасць і надасі смеласці на наступныя разы. Вінціць жорстка і паказальна, як звычайных апазіцыянераў?»

Як праходзіў «Несмяротны полк». Рэпартаж з калоны

Тады карцінка адпаведная пойдзе на ўсе расійскія сайты ды тэлеканалы, і раней высмактаныя з пальца сцверджанні, што Лукашэнка нібыта «здрадзіў» «рускаму свету» і перайшоў на іншы бок барыкадаў, атрымаюць дакументальнае пацвярджэнне. З усім тым, што з гэтага вынікае. Гэта ўсё ж не «бел-чырвона-белыя» апазіцыянеры, за якіх няма каму сур’ёзна заступіцца.

У выніку прынята было рашэнне, якое, відаць, з пункту гледжання ўлады ёсць найменшым злом – афіцыйна акцыю такі дазволіць, але ў апошні момант, каб, магчыма, тым самым зменшыць яе маштаб і ў той жа час пазбегнуць неабходнасці яе разганяць. А пасля ўжо думаць, што з гэтым рабіць.

Хутчэй за ўсё, наступны раз улады будуць намагацца зладзіць нешта аналагічнае пад сваім уласным кантролем і кіраўніцтвам, паводле прынцыпу «не можаш перамагчы – узначаль». Як гэта адбывалася з заменай георгіеўскай стужкі на чырвона-зялёную «яблыневую» бутаньерку. Бо што яшчэ рабіць, калі прастора для манеўру абмежаваная?»

Виктор Марчук: «Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в очередной раз покрасовался в Минске 9 мая в форме НКВД. В 2015 году, когда это произошло впервые, он пояснил журналистам, что надел эту форму из уважения к воинским заслугам своих предшественников.

А ведь министр явно не договаривает в перечислении «заслуг» своих предшественников».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by и «Нашай Ніве»:

«Хоть бы свое что придумали. Главное, как в России, а плохо это или хорошо не важно. Это же думать нужно».

«Здоровья фронтовикам и вечная память всем погибшим на этой войне!»

«Что и требовалось доказать – есть участник в майке «ДНР»!

Именно потому, что великий праздник политизируется и приватизируется россиянами, которые считают, что кто не с ними, тот против них – все эти ленточки вызывают только отторжение. Печаль!»

«Шуневич понимает, откуда ветер дует. Ветер дует с Востока, очень устойчиво и по нарастающей, раз Россия проводит свои мероприятия в Минске и Бресте».

 
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