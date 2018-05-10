В Беларуси растут долги населения за коммуналку

А коммунальники влезают в кредиты на зарплаты.

В Беларуси растет задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. За три месяца этого года долг увеличился на 15,4% и составил в общей сложности 154,9 миллиона рублей, со ссылкой на данные портала коммунальной грамотности населения сообщает FINANCE.TUT.BY.

Для сравнения: годом ранее задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляла 119,2 миллиона рублей. Так, за январь-март 2017 года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей.

То есть за год сумма задолженности выросла на 35,7 миллиона рублей.

«В то же время предприятия для осуществления своей деятельности, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия других текущих расходов вынуждены брать кредиты, сумма которых за 1-й квартал составила 77,2 миллиона рублей, а сумма начисленных процентов — 1,2 миллиона рублей. Сравните с задолженностью населения, — отмечается на портале коммунальной грамотности населения. — А ведь есть еще и дебиторская задолженность юридических лиц, которая достигла 696 миллионов рублей».