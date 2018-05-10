Невзоров: «Вот если бы Волочкова сделал шпагат на Владимире Владимировиче…»

Известный публицист оценил очередную инаугурацию Путина.

– Самого страшного не случилось, потому что хватило ума не приглашать Волочкову, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Потому что ее маниакальная страсть делать шпагаты на всех достопримечательностях, до которых она может дотянуться и оставлять на них свой отпечаток, могла бы дорого обойтись. Если бы в понедельник в Кремле она пошла бы ва-банк и взяла бы главную высоту в своей жизни: она могла бы сделать шпагат на Конституции либо на самом Владимире Владимировиче.

Это бы сделало инаугурацию заметным событием. Но, поскольку этого не произошло, все, в общем, выглядело весьма и весьма серенько.