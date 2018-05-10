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Как долго благосостояние белорусов будет зависеть от цен на калий и нефть?

И когда окупятся вложенные в модернизацию госпредприятий средства?

В текущем и в 2019 году экономика Беларуси вырастет на 3%. Такой прогноз сделали эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В докладе констатируется, что белорусская экономика восстанавливается: по итогам первого квартала 2018 года ВВП вырос на 5,1%.

Что способствовало росту экономики страны?

— Несомненно, на нашей экономике благоприятно отразился рост мировых цен на нефть, — отмечает экономист Борис Желиба. – Мозырьский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы вносят существенный вклад в темпы роста ВВП. Сейчас нефть торгуется по 74-75 долларов за баррель. А нефтепродукты, которые тоже стали дороже, составляют до трети валютной выручки Беларуси.

По словам эксперта, немаловажно, что рост цен на нефть будет благоприятствовать и темпу роста российской экономики.

— С ростом цен на нефть покупательная способность российского рынка увеличивается. А на Россию приходится примерно половина белорусского экспорта, — подчеркивает доктор экономических наук.

В то же время экономист напоминает, что цены на нефть – не стабильны. К тому же, белорусская экономика во многом зависит и от стоимости на мировых рынках калийных удобрений.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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