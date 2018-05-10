9 мая сборная Беларуси по хоккею провела очередной матч на чемпионате мира-2018.
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Накануне, после трех поражений подряд, в пожарном порядке был уволен главный тренер Дэйв Льюис. Команду в статусе и.о. возглавил Сергей Пушков, а помогает ему незабвенный Михаил Захаров.
В преддверии матча с швейцарцами Федерация хоккея Беларуси на своем сайте отметила «очевидные изменения»: «Атмосфера на льду стала другой. Появилось ощущение причастности главного тренера к происходящему. Возрос темп тренировок и уровень требовательности к игрокам. Проработка идет на всех уровнях — от физических единоборств до тактических схем. Ну, и заработало, наконец, то, что принято называть мотивацией со стороны главного тренера».
Действительно, за первый период этой игры сборная Беларуси забросила столько же, сколько за три предыдущих матча. И впервые на этом турнире наша команда повела в счете.
Увы, «мотивации» хватило только на два периода. В третьем всё прояснилось довольно быстро и не в нашу пользу…
Швейцария – Беларусь – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 — Вермин (Нидеррайтер, Унтерзандер, 1.37)
1:1 — Платт (Лингле, Дюков, 5.54)
1:2 — Павлович (Ковыршин, Матерухин, 10.46)
2:2 — Андригетто (Майер, 18.40)
3:2 — Вермин (Майер, Диас, 39.45)
4:2 — Корви (Диас, 42.29)
5:2 — Майер (Андригетто, Хофманн, 46.44)
Тем не менее, по мнению Сергея Пушков, «команда показала довольно неплохую игру.
— Мы не могли противостоять такому напору и мощи, движению на ворота. Хотели более организованно и дисциплинированно сыграть в обороне, но не получилось, — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Прессболу».
В общем, пока что всё неутешительно: 0:5, 2:6, 0:6, 2:5…
Турнирная таблица группы А выглядит на данный момент так:
1.Швеция – 12 (после 4 матчей)
2.Россия – 9 (3)
3.Швейцария – 9 (4)
4.Чехия – 4 (3)
5.Словакия – 4 (3)
6.Франция – 3 (3)
7.Австрия – 1 (4)
8.Беларусь – 0 (4)
Следующий матч сборная Беларуси проведет 11 мая. В пятницу ей предстоит померяться силами с Чехией.