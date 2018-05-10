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Спорт
10.05.2018
Михаил Миронович
«Мы не могли противостоять такому напору и мощи»

9 мая сборная Беларуси по хоккею провела очередной матч на чемпионате мира-2018.

Фото Reuters

Накануне, после трех поражений подряд, в пожарном порядке был уволен главный тренер Дэйв Льюис. Команду в статусе и.о. возглавил Сергей Пушков, а помогает ему незабвенный Михаил Захаров.

В преддверии матча с швейцарцами Федерация хоккея Беларуси на своем сайте отметила «очевидные изменения»: «Атмосфера на льду стала другой. Появилось ощущение причастности главного тренера к происходящему. Возрос темп тренировок и уровень требовательности к игрокам. Проработка идет на всех уровнях — от физических единоборств до тактических схем. Ну, и заработало, наконец, то, что принято называть мотивацией со стороны главного тренера».

Действительно, за первый период этой игры сборная Беларуси забросила столько же, сколько за три предыдущих матча. И впервые на этом турнире наша команда повела в счете.

Увы, «мотивации» хватило только на два периода. В третьем всё прояснилось довольно быстро и не в нашу пользу…

Швейцария – Беларусь – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 — Вермин (Нидеррайтер, Унтерзандер, 1.37)

1:1 — Платт (Лингле, Дюков, 5.54)

1:2 — Павлович (Ковыршин, Матерухин, 10.46)

2:2 — Андригетто (Майер, 18.40)

3:2 — Вермин (Майер, Диас, 39.45)

4:2 — Корви (Диас, 42.29)

5:2 — Майер (Андригетто, Хофманн, 46.44)

Тем не менее, по мнению Сергея Пушков, «команда показала довольно неплохую игру.

— Мы не могли противостоять такому напору и мощи, движению на ворота. Хотели более организованно и дисциплинированно сыграть в обороне, но не получилось, — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Прессболу».

В общем, пока что всё неутешительно: 0:5, 2:6, 0:6, 2:5…

Турнирная таблица группы А выглядит на данный момент так:

1.Швеция – 12 (после 4 матчей)

2.Россия – 9 (3)

3.Швейцария – 9 (4)

4.Чехия – 4 (3)

5.Словакия – 4 (3)

6.Франция – 3 (3)

7.Австрия – 1 (4)

8.Беларусь – 0 (4)

Следующий матч сборная Беларуси проведет 11 мая. В пятницу ей предстоит померяться силами с Чехией.

 
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