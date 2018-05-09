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Общество
09.05.2018
Салiдарнасць
Шуневич вновь надел форму НКВД. Фотофакт

9 мая глава МВД Игорь Шуневич пришел на площадь Победы в форме сотрудника НКВД и с «гибридной» ленточкой.

Ранее министр внутренних дел уже появлялся в этой форме на публике, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Журналистам Шуневич пояснил, что для него это является данью уважения к сотрудникам органов внутренних дел, которые работали в непростое послевоенное время.

Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі. Фотафакт

 
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