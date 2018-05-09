В Орше висят плакаты с фейковым ветераном. Фотофакт

Идеологи странным образом поздравили жителей Орши с Днем Победы.

Плакат содержит фотоснимок известного в сети Льва Гицевича. Уже несколько лет этого ветерана называют фейковым и ряженным. Согласно легенде самого Льва Гицевича, он сбежал на фронт в 13 лет и успел присоединиться к обороне Москвы.

Однако форма, погоны и награды, с которыми дедушка появляется на различных празднествах, не выдерживают критики.

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