«Пытаясь угадать настроение Лукашенко, белорусский хоккей кубарем катится в чистилище»

Реакция функционеров и журналистов на отставку Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси после трех поражений в стартовых играх ЧМ-2018.

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– Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Беларуси, так как не хочет быть расстрелянным в Минске, — написал в Твиттере журналист Чемпионат.сom Павел Панышев.

«Внутри сборной бардак, в штабе все друг с другом грызутся»

Российский журналист Алексей Шевченко рассказал в материале для sport-express.ru об атмосфере в сборной Беларуси после отставки Дэйва Льюиса:

– Я всегда считал, что наши соседи после московского чемпионата мира на грани вылета, а вчера убедился в этом. Главный тренер подал в отставку сразу после поражения, внутри сборной бардак, в штабе все друг с другом грызутся.

«Он сказал, что его время прошло, что ему 65 лет, у него внуки»

Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владислав Клочков так рассказал «Р-Спорт» об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси:

– Решение об уходе Льюиса было принято совместно. Оно взвешенно принято с обеих сторон. Льюис тоже прекрасно видел, что нужно что-то менять. Мы расстались полюбовно, никаких компенсаций, ни у кого друг к другу нет вопросов. Мы очень благодарны Льюису, он многое дал белорусскому хоккею. Сейчас он сказал, что его время прошло, что ему 65 лет, у него внуки, и он хочет больше времени проводить с семьей.

При этом Владислав Клочков отметил, что назначение Сергея Пушкова не было согласовано с президентом страны Александром Лукашенко: «У уважаемого президента Беларуси хватает своих проблем, более важных, чем согласование кандидатуры главного тренера по ходу чемпионата мира. Что касается хоккея, он всегда следит за ним, безусловно. Но в федерации есть специально назначенные, ответственные люди, они и принимают решения. Потом уже отчитываются перед президентом».

«Эти слова стали решающими в судьбе Льюиса. Как вообще можно такое допускать, когда все еще впереди?»

Бывший генменеджер хоккейного минского «Динамо» и вице-президент ФХБ Владимир Бережков в интервью «Радыё Свабода» поделился мнением об уходе Дэйва Льюиса.

«Это прогнозируемо и ожидаемо – зная нрав председателя федерации Шапиро и характер Льюиса. Лично для меня ничего нового не произошло.

К сожалению, в сборной Беларуси в последнее время все чаще случаются экстраординарные ситуации, которые нервируют всех, кто за этим наблюдает: начиная от того, что с чемпионата убегает основной вратарь (Андрей Мезин на ЧМ-2012), и к тому, что посреди первенства покидает команду главный тренер. Такие вещи вопиющие и недопустимы.

Что касается перестановок, мне это напоминает футбольный ЧМ-1982 года, когда со сборной СССР поехали три равнозначные фигуры – Бесков, Лобановский и Ахалкаци. Ну нельзя запрячь вместе коня и лань! Так и здесь: Льюис, Пушков, Захаров. Как они должны были управлять командой, непонятно.

Вернуться обратно (в элиту) чрезвычайно сложно – хоккей развивают все больше стран. Подтверждением тому – турнир в первом дивизионе, откуда вышли Великобритания и Италия. Если каждый матч до последнего – поровну очков, «всплыть» будет проблематично. Поэтому тренер, который провел только два матча и заявляет, что не исключен вылет в «первый дивизион», делает ошибку. Это предположение, но мне кажется, что именно эти слова стали решающими в судьбе Льюиса. Как вообще можно такое допускать, когда все еще впереди? То мы выйдем в полуфинал, как обещалось в прошлом году, то вдруг первый дивизион – мол, нет магазина, где можно купить мастеров», – считает Бережков.

«Человек взял у нас автомобиль в неплохом состоянии, а через три года возвращает натуральное убитое «корыто»

Журналист «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц написал:

– Вступив на должность главного тренера в 2015–м, Дэйв тоже принял хорошую команду: на домашнем чемпионате мира лишь самой малости не хватило для того, чтобы победить в плей-офф шведов и выйти в полуфинал. Прекрасно выглядели на ЧМ-2015 в Остраве.

То есть, по сути, что получается? Человек взял у нас автомобиль в неплохом состоянии, обещая «прокачать» его до состояния «Феррари», а через три года возвращает натуральное убитое «корыто», философски заявляя про боль и рассуждая о том, что нельзя сравнивать Остраву и нынешний Копенгаген. Это мы и сами видим. Вопрос: почему?

«Быть президентским видом спорта – это и награда, и проклятие»

Журналист Чемпионат.сom Дмитрий Ерыкалов поделился мнением о ситуации в белорусской сборной:

– Быть президентским видом спорта – это и награда, и проклятие. В расчете на благосклонность правителя сбегаются персонажи разных мастей, от честных профессионалов до прожженных шарлатанов. Лавируя между элитами и пытаясь угадать настроение Александра Лукашенко, белорусский хоккей кубарем катится в чистилище первого дивизиона чемпионата мира. Когда президент в следующий раз будет махать шашкой, с плеч полетят головы новых виновных, а их места займут заранее приговоренные.

«Дно? Мы к этому шли, и к этому мы пришли»

Бывший форвард сборной Беларуси Андрей Расолько в эфире телеканала «Беларусь 1» поделился мнением об игре сборной на чемпионате мира.

«Не хватает мастерства. Если его нет, то надо чем-то другим брать. Надо лезть туда, зарабатывать удаления. Если шайба у защитников, то надо идти на пятак, закрывать вратаря.

Льюис не угадал с составом? Про Степанова уже столько говорили. Может, его и не хватает на чемпионате мира. Может, они и сделали ошибку. Но судя по товарищеским играм, он сыграл слабо. Как лидер и нападающий он должен был намного сильнее сыграть. А по каким причинам – я не могу сказать.

Но у нас вратарская позиция. Если взять раньше все топовые турниры, то там у нас очень здорово вратари играли – Мезин, Коваль. А если взять еще раньше, то тот же Шумидуб, Гавриленок, Фатиков. Ребята знали, что наши вратари – уровень. А сейчас доверили молодым ребятам, у которых ну мало опыта. Что тут говорить? Кульбаков – первый чемпионат мира. Карнаухов играл, но в «Динамо» очень мало игрового времени. Хотя бы 40 процентов игр он должен сыграть. Минимум. После поражения от Франции вопросов стало еще больше.

Самая главная проблема? Игра в обороне, игра вратарей и нет ли-де-ра. Коротко и ясно. Если сейчас мы сломаемся, то это будет плачевно. Когда тяжело – нужно проявить все свои лучшие качества. Правильно говорят: за страну. Другого варианта нет.

У нас слабый выбор хоккеистов. Мы выбираем игроков. На одну позицию у нас один, полтора хоккеиста в юниорских и молодежных сборных. То же самое в национальной команде. Но мы же должны были предположить. Ну, мало ли что. Не поедут Костицыны, не будет Грабовского. Мы должны были четко понимать. Вот когда у нас в ростере будет порядка 40-50 хоккеистов именно претендовать на одно место, то тогда мы будем играть намного лучше.

Ну уезжают они в Америку, Канаду. Как они там играют? Мы видим только статистику. Никто об этом не знает. Мы видим, что Сидоров, Петров набрал столько-то очков. А как он играет в большинстве? Выходит ли он на последних минутах, секундах? Доверяют ли им играть в меньшинстве? Это же все должно контролироваться. А мы смотрим только статистику.

Паша Перепехин поехал на чемпионат мира. Ему задают вопрос: «Ну как сыграли те, кто выступает за океаном?». Он скромно сказал, а я четко понимаю, что, скорее всего, они не оправдали надежд. Как на лидеров. А мы не до конца понимаем все. Но нам надо через это пройти и давать молодым дорогу.

– Это то самое дно?

– Я думаю, что мы к этому шли. И к этому мы пришли. Хотя еще рано хоронить нашу сборную, – сказал Расолько в передаче «Арена».