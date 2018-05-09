Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет

Виктору Лукашенко вручили медаль за победу в хоккейном турнире.

8 мая команда «Бастион», где он играет защитником, одержала победу в финале второй лиги чемпионата Минска среди любительских команд. Это третий по значимости дивизион турнира.

Несколькими днями ранее его супруга Лилия Лукашенко дала комментарий БЕЛТА на открытии очередной выставки в художественной галерее «Арт Хаос», которая находится в ТЦ «Дана Молл». Галерея – меценатский проект компании «Дана Холдингс», Лилия Лукашенко работает там директором.

– К сожалению, не каждый житель Минска и не каждый турист, приехавший в наш город, может найти время, чтобы специально выбраться в музеи, отправиться на выставки. Организовать шопинг гораздо проще. А здесь, посещая торговый центр и увидев через прозрачные стены выставку, каждый может заинтересоваться, – сказала Лилия Лукашенко.