Петкевич и Биркин. Фотофакт

Накануне многие обратили внимание, что экс-замглавы Администрации президента Наталья Петкевич сменила имидж. Но мы-то знаем, что нынешняя гендиректор компании «Шантэр» известная модница и любительница дорогих брендов.

Заметили, что 8 мая, посещая церемонию закладки капсулы в основание нового завода «Амкодор-Маш» в поселке Колодищи, экс-чиновница не только продемонстрировала новую прическу, но и ее образ дополняла Birkin – одна из самых дорогих сумок в мире, производимая брендом Hermes.

Оригинал сумки собирается вручную лучшими мастерами Парижа. Цена на объект вожделения почти всех модниц мира начинается с 7 тысяч долларов США. Каждая сумка имеет серийный номер и свой код в компании. На передней стороне биркин имеется золотой или выдавленный штамп — Hermes Paris Made in France.

Отметим, что Наталья Петкевич давно предпочитает аксессуары брендов класса премиум. К примеру, летом 2016-го на одной из «дорожек» она была в розовом костюме в стиле Chanel.

А в 2009-м тогдашняя замглавы президентской Администрации пришла на открытие Международной выставки «СМІ ў Беларусі» в подвеске Chanel.