Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»

В ночь с 8 на 9 мая стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения-2018», проходящего в Лиссабоне. Украинец Alekseev, представлявший на конкурсе Беларусь, провалился.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

«Пение исполнителя было очень слабым. В принципе, эта проблема была очевидна и раньше: Alekseev не попадал в ноты и на прослушиваниях, и в финале национального отбора», – пишет TUT.BY.

На недостатки вокала этого исполнителя действительно обращали внимание многие. В частности, певица Гюнешь так высказалась об Alekseev:

– Я вообще не рассматривала его фаворитом, я даже не знала, кто это. Услышав его исполнение в полуфинале (белорусского отбора на «Евровидение» – прим.ред.), не могла и подумать, что у него есть шансы пройти в финал.

Тем не менее, именно украинца сделали представителем нашей страны на этом музыкальном конкурсе. Более того, Александр Лукашенко публично похвалил Alekseev:

– Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат «Евровидения»? Абсолютно. Плюс к тому — он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу.

На самом деле, ни Россия, ни Украина не могли дать Alekseev вообще ничего. Эти страны не участвовали и, как следствие, не голосовали в полуфинале. Но, даже будь иначе, едва ли баллы от соседей спасли положение. Alekseev вживую – это примерно как сборная Беларуси на старте проходящего сейчас чемпионата мира по хоккею. С той лишь разницей, что её главный тренер уже уволен, а за провал на «Евровидении», похоже, ответственности никто не понесет.

И, кстати, это уже не первый случай, когда на данный конкурс от Беларуси отправляют «легионера». В 2016-м году на «Евровидение» тоже отправляли малоизвестного исполнителя с претенциозным псевдонимом латинкой. Тогда россиянин IVAN тоже пролетел – как фанера над Стокгольмом. Но та история никого ничему не научила.

«За тот миллион, который был потрачен на наш номер, можно было бы договориться, чтобы Тина Тернер на бэке постояла»