Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі. Фотафакт
Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет
Белорусы ответили на вопрос, зарабатывают ли они свою зарплату. Видеофакт
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
Задержан чиновник Мингорисполкома Доморацкий — бывший замглавы столицы
Путин давно хочет вывести Россию в топ-5 экономик мира. Но все время сдвигает сроки
Завотделением минской поликлиники выдавал больничные за взятки
Министр труда в гимнастерке танцует с ветераном. Фотофакт
Почему Вильнюс превращается в свалку? Мусор не вывозят уже неделю
Дело, которое раскрыл Лукашенко. Прокурор просит 22 года, адвокат уверяет, что дело не раскрыто
Андрей Мезин покинул сборную Беларуси по хоккею вслед за Дэйвом Льюисом
4 варианта сценария. В ЖКХ пояснили, как будут оплачивать коммуналку семьи, где есть «тунеядец»
Ну и ну! После экскурсии на стеклозавод «Неман» пятиклассникам подарили рюмки. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
О новом сроке Путина: «Для Беларуси это очень опасная ситуация»
Организатор «Бессмертного полка в Минске» винит Лукашенко в запрете шествия
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Заико: То, что делают власти перед посевной – это феодализм

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»
«Их приходится убивать одного за другим»
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Шутка дня об инаугурации Путина
Класковский: «Лукашенко пошла карта»
«Устойчивого роста нет». Экономист возвращает Кобякова с небес на землю
Невзоров: «Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. Кремль молодец»
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Картинка всеохватного символизма, и почему Саратов может спать спокойно
«Ногами, руками и дубинкой». В Бресте экс-сотрудника милиции судят за избиение двух задержанных
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
09.05.2018
Михаил Брошин
Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»

В ночь с 8 на 9 мая стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения-2018», проходящего в Лиссабоне. Украинец Alekseev, представлявший на конкурсе Беларусь, провалился.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

«Пение исполнителя было очень слабым. В принципе, эта проблема была очевидна и раньше: Alekseev не попадал в ноты и на прослушиваниях, и в финале национального отбора», – пишет TUT.BY.

На недостатки вокала этого исполнителя действительно обращали внимание многие. В частности, певица Гюнешь так высказалась об Alekseev:

– Я вообще не рассматривала его фаворитом, я даже не знала, кто это. Услышав его исполнение в полуфинале (белорусского отбора на «Евровидение» – прим.ред.), не могла и подумать, что у него есть шансы пройти в финал.

Тем не менее, именно украинца сделали представителем нашей страны на этом музыкальном конкурсе. Более того, Александр Лукашенко публично похвалил Alekseev:

– Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат «Евровидения»? Абсолютно. Плюс к тому — он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу.

На самом деле, ни Россия, ни Украина не могли дать Alekseev вообще ничего. Эти страны не участвовали и, как следствие, не голосовали в полуфинале. Но, даже будь иначе, едва ли баллы от соседей спасли положение. Alekseev вживую – это примерно как сборная Беларуси на старте проходящего сейчас чемпионата мира по хоккею. С той лишь разницей, что её главный тренер уже уволен, а за провал на «Евровидении», похоже, ответственности никто не понесет.

И, кстати, это уже не первый случай, когда на данный конкурс от Беларуси отправляют «легионера». В 2016-м году на «Евровидение» тоже отправляли малоизвестного исполнителя с претенциозным псевдонимом латинкой. Тогда россиянин IVAN тоже пролетел – как фанера над Стокгольмом. Но та история никого ничему не научила.

«За тот миллион, который был потрачен на наш номер, можно было бы договориться, чтобы Тина Тернер на бэке постояла»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:23)
Главное
Ксения Мирная: «Единственным для нас шансом спастись был горящий коридор»
Директора «Бобруйскмолоко» вытащили из петли на работе, но спасти не смогли
Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
Петкевич и Биркин. Фотофакт
Униженный и вознесенный. Почему Медведева снова назначили премьер-министром
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY