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В мире
09.05.2018
Медуза
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Путин давно хочет вывести Россию в топ-5 экономик мира. Но все время сдвигает сроки
В 2013 году Владимир Путин даже заявил, что Россия вошла в пятерку — но только по объемам ВВП, а по производительности труда продолжает отставать от ведущих стран в 2-3 раза.
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