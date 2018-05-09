Задержан чиновник Мингорисполкома Доморацкий — бывший замглавы столицы

Задержан бывший замглавы столицы, а ныне начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий. Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.

«Задержали вчера (в понедельник). Вроде бы Следственный комитет. Говорят, превышение (служебных полномочий)», — рассказал один из собеседников TUT.BY. Эту же информацию подтвердили еще два источника.

Мобильный Доморацкого недоступен. Последний визит в вайбер был во вторник.

В главном управлении потребительского рынка сказали, что сегодня Доморацкого не было на работе. По какой причине — неизвестно.

В Следственном комитете от комментариев отказались.

Андрей Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Чиновник запомнился на этой должности в том числе прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом. Он также отменил собственное решение избавиться от палаток с фруктами, после того как минчане стали высказывать недовольство в интернете.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. На новом посту Доморацкий был активен. В числе прочего задумал реконструкцию торгового центра «Столица», начал реформировать систему школьного питания, а также планировал изменить формат новогодних ярмарок в Минске.

Напомним, предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.