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Лица
09.05.2018
Ксения Мирная: «Единственным для нас шансом спастись был горящий коридор»

Cупруга знаменитого белорусского теннисиста Ксения Мирная рассказала, как им удалось спастись от пожара в римском отеле.

«1 мая 2004 года стал для меня и Макса днем нашего общего рождения. Уже 14 лет прошло, а я все помню, как будто это было вчера, – написала Ксения в инстаграме. – Пожар в престижном отеле Парко дей Принчипе унес тогда жизнь 3 человек...

Глубокой ночью меня разбудили странные звуки за стеной, я подошла к двери, посмотрела в глазок и ужаснулась – там был огонь. Вернувшись назад в комнату с криками: «Макс, там что-то горит!» я с трудом растормошила его, под утро сон ведь такой глубокий, но возможно, это дым уже делал свое темное дело...

Макс попытался позвонить на рецепшн, но связи уже не было. «Нам надо бежать вниз», – спокойно сказал он, намочил халат и дал мне мокрое полотенце, чтобы я покрыла голову и лицо...

Я стала умолять его не делать этого, не представляя, куда нам надо бежать: «Пойдем на балкон, там скоро приедут пожарники и снимут нас оттуда...» Но они приехали только через несколько часов. Сгорел весь 3 этаж, на котором наша комната была последняя по коридору, а очаг возгорания – через одну комнату от нашей.

Единственный шанс для нас спастись был горящий коридор к лестнице, который нужно было быстро пробежать. И мы это сделали вместе, а через несколько минут с ужасом смотрели с улицы, как полыхает в огне наша комната…

Честно говоря, я думала, что после всей этой истории мы первым же рейсом  вернемся назад в Минск. Но Макс, вопреки моим ожиданиям, только попросил папу выслать ему ракетки и форму и уже через день играл... И, кстати, выиграл тогда этот римский турнир в паре с Махеш Бхупати».

Максим Мирный: «Я взял ее ноги и с силой начал тянуть их на себя»

 
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