Как научить чиновников не бояться прессы. Лайфхак для замминистра информации

Зацепило! Экс-глава пресс-службы Лукашенко, а ныне заместитель министра информации Павел Легкий затронул больную тему для многих белорусских журналистов – закрытость госорганов.

На заседании рабочей группы по доработке проекта изменений в Закон о СМИ Павел Легкий высказал мнение: руководителей госорганов нужно учить не бояться общения со СМИ.

— Госорган должен давать грамотную проверенную информацию. Если информация оказывается фейковой, это наносит ущерб имиджу министерства или ведомства, — приводит БЕЛТА слова замминистра информации. — Тут вопрос, наверное, не в законодательном регулировании, а умении руководителя работать в сфере общественных связей. Их этому нужно учить. Многие полагаются на пресс-секретарей, среди которых немало грамотных людей. Но зачастую их стремление что-то сделать для СМИ сталкивается с закрытостью позиции руководителей.

Павел Легкий добавил, что Мининформ планирует обсудить тему организации соответствующего курса в Академии управления при президенте.

Как видим, замминистра информации озаботился проблемой доступа к информации, с которой уже более двух десятков лет каждый день сталкиваются белорусские журналисты. «Без комментариев» — самый популярный ответ чиновников, которые «не видят» журналистов по телефону и поэтому кладут трубку, услышав, что звонит корреспондент.

Еще в 2015-м году Лукашенко раскритиковал чиновников, которые не хотят общаться с журналистами, прикрываясь внутренними инструкциями.

— И вообще, надо выработать практику: если министр или должностное лицо безосновательно отказываются общаться с журналистами, это не министр и не должностное лицо. Выгонять надо! Десяток выгнать — и проблема исчезнет, — заявил глава государства и предложил взять этот вопрос на контроль.

С тех пор вы слышали хоть об одном случае, чтобы министра выгнали за то, что он интервью не давал?

И вот внимание: спустя три года после этих слов Министерство информации предлагает организовать спецкурс для чиновников «Как не бояться общаться с журналистами». Учить их будут в Академии управления при президенте. За бюджетный счет — то есть за наши с вами деньги. Мало им, что мы уже содержим армию идеологов и сотрудников госСМИ, которые дотируются из бюджета.

Причем идею выдвигает Мининформации, которое по итогам проведенного в 2017-м году опроса БАЖ авторов ведущих государственных и негосударственных изданий вошло в топ самых закрытых госорганов, вместе с Оперативно-аналитическим центром при президенте и КГБ.

Есть простой способ сэкономить государственные средства и научить чиновников разговаривать с журналистами. Этот способ применяется во многих европейских странах и в США. И для этого не нужно изобретать велосипед и отправлять госслужащих на спецкурсы. Рецепт такой: разделение ветвей власти и честные выборы, в том числе органов местного самоуправления. Чиновник, которого выбрал народ, вряд ли откажется разговаривать с журналистом, потому что понимает: иначе он лишится должности.