Завотделением минской поликлиники выдавал больничные за взятки
Врача задержали с поличным при выдаче недействительного листка нетрудоспособности.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, заведующий травмо-хирургическим отделением в ходе разбирательства признался в том, что выписывал фиктивные больничные, вознаграждение за которые всегда устанавливал по своему усмотрению.
Выдачей фиктивных больничных за денежное вознаграждение врач занимался систематически: выявлено 29 подобных фактов.
Врач рассказал, что пациенты сами находили его, чтобы за взятку оформить «левый больничный».
Возбуждено уголовное дело.
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