Завотделением минской поликлиники выдавал больничные за взятки

Врача задержали с поличным при выдаче недействительного листка нетрудоспособности.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, заведующий травмо-хирургическим отделением в ходе разбирательства признался в том, что выписывал фиктивные больничные, вознаграждение за которые всегда устанавливал по своему усмотрению.

Выдачей фиктивных больничных за денежное вознаграждение врач занимался систематически: выявлено 29 подобных фактов.

Врач рассказал, что пациенты сами находили его, чтобы за взятку оформить «левый больничный».

Возбуждено уголовное дело.