Униженный и вознесенный. Почему Медведева снова назначили премьер-министром

Дело не в том, какая репутация у Медведева и кто там над ним смеется — да хоть весь народ. А в том интрига, на кого укажет уходящий с президентского поста Путин через шесть лет, если, конечно, захочет уйти и указать.

В старом уже анекдоте старый уже Медведев прогуливался под руку с дряхлым Путиным по Кремлю и спрашивал: «А не помнишь, Владимир Владимирович, чья теперь очередь президентом быть?» На том сюжет и кончался: ответа не требовалось. Раньше это вызывало смех, поскольку анекдот довольно точно описывал абсурдную ситуацию, возникшую после смещения Дмитрия Анатольевича с должности царя и возвращения Путина на пост законно избранного монарха. В хохме, придуманной вскоре после объявления о рокировочке, отражалась эпоха.

Впрочем, отражалась она и в других символах. Например, в хештеге #жалкий, запущенном после недобровольного, как могло показаться, переезда Медведева из Кремля в Белый дом. Случай все-таки был уникальный, хоть российскую историю возьми, хоть какую другую, и унижение для уходящего президента редкостное. Потому, вероятно, анекдот забылся, а преобладающим в широких кругах российского общества стало, мягко выражаясь, снисходительное отношение к младшему партнеру в тандеме. Предполагалось, что его политическая карьера теперь завершена и, отсидев положенный срок на Краснопресненской, невезучий государь возглавит Конституционный суд, когда оттуда уйдет наконец вечный Зорькин.

При этом нельзя сказать, что горестную судьбу свою Медведев принимал со смирением. Случалось ему и бунтовать, вольно или невольно, как в апреле 2015-го, когда премьер в очередной раз отчитывался перед нижней палатой, называя цену победоносных наших войн и иных внешнеполитических триумфов. Цену, как выяснялось, непомерную, ведь, по словам дерзкого оратора, Россия оказалась в «новой экономической реальности», где не осталось «практически ни одной отрасли... которую бы не затронули те или иные политические меры». И это все очень надолго, информировал собравшихся глава правительства, и заметно было, что он не готов в одиночку отдуваться за содеянное.

А еще год спустя, обескураживая крымскую пенсионерку, он уложит эти свои мысли в простую и емкую формулу «денег нет, но вы держитесь». Фраза войдет в анналы, наполняясь смыслами, каких, должно быть, говоривший в нее и не вкладывал, невзначай потешая публику и обеспечивая себе вроде бы неминуемую отставку. Если не сразу, то потом, когда памятливый Путин, которому в те дни пришлось даже оправдываться за приятеля, пойдет на четвертый срок.

Оттого вчера, едва президент после инаугурации определился с кандидатурой председателя правительства и открылось, что Медведев остается вторым человеком в стране, это породило некоторую сенсацию. Нет, нельзя сказать, что все мы потрясены, да и какая разница гражданам авторитарного государства, кто будет занимать техническую должность премьера, но все-таки это стало неожиданностью. На фоне упорных слухов о том, что Дмитрий Анатольевич нас покидает. На фоне слухов о резком ужесточении режима. На фоне казаков с нагайками, которые пару дней назад заполонили Пушкинскую площадь, вступаясь за Владимира Владимировича и всем своим видом олицетворяя сползание России в кромешную архаику.

Дмитрий Медведев, Владимир Путин на заседании в Кремле. Фото Alexander Zemlianichenko/POOL/AFP

Казалось, никакого тандема давно уже нет и незачем Путину держать при себе смешного человека с айфоном, для которого, вообразите себе, свобода по-прежнему лучше, чем несвобода. Времена настают суровые, осажденная наша крепость, если верить телевизору (а как ему не поверить?), достроена до конца, холодная война в разгаре, нефть опять дорожает — так что премьером логичней назначить какого-нибудь Рогозина, а то и Патрушева, но не Медведева.

Между тем назначен именно он, а Рогозин, напротив, удален на время, что воспринимается с каким-то двояким чувством. Понятно, что Владимир Владимирович опять всех переиграл, но вот как и в чем — загадка. Понятно также, что гибридность во внутренней политике решено сохранить, для чего и оставлен в должности вольнолюбивый Медведев, но вот надолго ли — тайна. Может, и навсегда, как знать. А главное, теперь, после его выдвижения, назло всем врагам и злопыхателям сами собой выстраиваются давно отринутые схемы. Связанные с тандемом, который образовался лет десять назад, затем обратился в анекдот про забывчивых пенсионеров, устарел и перестал быть смешным. Но вчера тандем внезапно ожил, вернувшись из политического небытия.

Получается, они по-прежнему вместе, старший царь и младший, и Медведев, как власть имеющий, уже смахивает с доски шесть из девяти своих вице-премьеров. Обновляет, понимаете ли, кабинет, чтобы еще лучше работалось. А там и 2024 год не за горами, когда придет его очередь.

Старый анекдот наполняется новым содержанием.

Дело же в конечном счете не в том, какая репутация у премьера и кто там над ним смеется — да хоть весь народ. А в том интрига, на кого укажет уходящий Путин через шесть лет, ежели захочет уйти и указать. Прибавив еще, что за годы, проведенные в Кремле и Белом доме, ближайший, испытанный, в меру либеральный, осторожно бунтующий его друг накопил богатейший опыт служения Отечеству и теперь может идти в президенты — на второй срок. Что же касается Владимира Владимировича, то он, дабы электорат не пугался и Рамзан Кадыров не выглядел удрученным, как в прошлый раз, останется при Медведеве, естественно, премьером. С неограниченными практически полномочиями в рамках конституционной реформы, за которую проголосуют обе палаты в 2022-м, допустим, году.

И будут они прогуливаться за руку по Кремлю, такая видится сцена. «А не помнишь, Владимир Владимирович, чья теперь очередь президентом быть?» — спросит тот этого. «Твоя!» — скажет этот тому, развивая сюжет. «Правда?» — обрадуется Медведев. И вся страна солидарно с ним зальется счастливым предвыборным смехом.