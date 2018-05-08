Директора «Бобруйскмолоко» вытащили из петли на работе, но спасти не смогли

Утром 8 мая была обнаружена в бессознательном состоянии директор предприятия «Бобруйскмолоко» Татьяна Корнилова. Попытки вернуть к жизни 47-летнюю женщину результата не дали.

Татьяна Корнилова в центре

Среди версий причин смерти – самоубийство, сообщает Коммерческий курьер.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти директора предприятия.

Официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк сообщила о том, что тело Татьяны Корниловой было обнаружено в подсобном помещении предприятия.

Родственники погибшей говорят, что женщина «слишком близко все принимала к сердцу».

— Я не знаю, что там произошло, но ей помогли уйти, довели. Таня слишком близко все принимала к сердцу, — рассказал TUT.BY свекор погибшей Владимир Корнилов.

По его словам, невестка была довольно жестким и принципиальным руководителем, по-настоящему «болела» работой, отдав предприятию не один десяток лет.

— После ухода прежнего директора [«Бобруйскмолока» Геннадия] Витковского в 2015 году ей предложили занять его место. Согласилась и начала потихоньку менять все на предприятии. Пока холдинг возглавлял [Игорь] Конончук (речь идет о бывшем директоре ОАО «Бабушкина крынка», который был избран депутатом Палаты представителей Нацсобрания. — Прим. TUT.BY), все шло нормально. С новым директором (сейчас ОАО «Бабушкина крынка» возглавляет Дмитрий Главинский. — Прим. TUT.BY) она не сработалась, — рассказывает Владимир Корнилов.

В чем это выражалось, мужчина не пояснил.