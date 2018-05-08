В Минске разрешили акцию «Бессмертный полк»

Акция согласована с Мингорисполкомом.

Об этом сообщается в группе «Бессмертный полк. Минск» ВКонтакте.

Организаторы заявили сбор 9 мая с 9 до 10 у здания филармонии (ст.м. Якуба Коласа) и в 10.00 начало шествия.

Руководитель организации «Русь молодая» Сергей Лущ подтвердил радио Sputnik Беларусь информацию о том, что Мингорисполком все-таки дал разрешение на проведение в Минске акции «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая, однако с некоторыми изменениями в первоначальных планах.

По словам Луща, в 10.00 колонна начнет движение в сторону площади Победы, где участники акции «Бессмертный полк» присоединятся к участникам акции «Беларусь помнит».

Ранее минские власти запретили акцию «Бессмертный полк», но организаторы заявляли о намерении провести ее. Организатор «Бессмертного полка в Минске» — бывший депутат палаты представителей Валерий Драко обвинил Лукашенко в запрете шествия.