Почему Вильнюс превращается в свалку? Мусор не вывозят уже неделю

«Мусорный кризис» в Вильнюсе. Баки переполнены, а отходы разбросаны вокруг.

Переполненные контейнеры с мусором и кучи мусора вокруг них – такую картину видят с начала мая жители Вильнюса. Дело в том, что с первого мая в Вильнюсе действуют новые правила вывоза мусора. Теперь жители платят за вывоз пропорционально жилой площади и загруженности контейнеров. Больше выкидываешь – больше платишь. Но частные компании не справились с распределением маршрутов и планов по вывозу мусора.

Представители государственной компании VASA, которая координирует вывоз мусора, обещают решить проблему в течение недели. Это уже второе обещание – 4 мая глава компании VASA пообещал, что мусор уберут до 7 мая. Но мусорный кризис в Вильнюсе продолжается, пишет портал Delfi.lt, а жители города надеются, что в этот раз обещание будет выполнено.