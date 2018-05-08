Дело, которое раскрыл Лукашенко. Прокурор просит 22 года, адвокат уверяет, что дело не раскрыто

Во вторник, 8 мая, в Верховном суде начались прения сторон. 34-летний обвиняемый Юрий Иванов выступит с последним словом, свою вину в убийстве знакомой мужчина так и не признал.

Напомним, восемь лет назад Иванова оправдали по этому же делу, отпустили на свободу, но после того как отец убитой обратился к президенту, Юрия Иванова задержали в Питере и «с мешком на голове» привезли в Минск.

Юрий Иванов вину в убийстве не признает. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Судебное разбирательство по делу Юрия Иванова вот-вот будет завершено. Перед началом процесса обвиняемый изучает в клетке свои записи, сегодня он выступит с последним словом.

По мнению прокурора Сергея Гиргеля, именно Иванов лишил жизни знакомую, а затем забрал ее кошелек, драгоценности, паспорт и сбежал, включив в коттедже газ.

— Полагаю, вина обвиняемого полностью подтверждается, — заявил во время прений в суде прокурор Сергей Гиргель.

И привел в качестве доказательства явку с повинной Юрия Иванова от 2009 года. В ней говорится, что накануне преступления Иванов и Поддубская встретились у нее в коттедже, выпивали, а потом женщина начала говорить молодому любовнику, что он неудачник, нигде не работает, ничего из себя в жизни не представляет и якобы Поддубская может уничтожить Иванова, если захочет. После этих слов молодой человек схватился за нож, который лежал на тумбочке, и стал наносить удары. Уже после задержания Юрий Иванов спокойно общался с оперативными сотрудниками, иногда поправлял их, рассказывал детали произошедшего, куда выбросил нож, и на вопрос: «Ты убил?» ответил: «Ну да». Позже молодой человек откажется от своих слов и заявит о психологическом давлении.

Кроме того, в 2017 году под ногтем убитой Поддубской было обнаружено ДНК Иванова, а его кровь — в мойке. Алиби в ночь убийства у Юрия Иванова нет, к тому же за несколько часов до преступления он дважды звонил Светлане Поддубской.

— Прошу признать Иванова виновным и приговорить к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, — заявил прокурор Сергей Гиргель.

Также, заявил прокурор, Иванов должен выплатить потерпевшим 600 тысяч.

Слова гособвинителя о наказании Юрий Иванов выслушал без эмоций, а когда слово взял отец убитой Леонид Слепнев, обвиняемый стал вздыхать и закатывать глаза. Он явно не согласен с тем, что говорит потерпевший.

— Нам пришлось испытать глубокие нравственные страдания. Я, здоровый человек, стал больным. Жена умерла через четыре года после вынесения оправдательного приговора, она перенесла инсульт. Все, что сегодня говорил прокурор, — истина, — говорит потерпевший Леонид Слепнев. — Прошу убийце назначить максимально возможное наказание.

Отец убитой требует максимально возможного наказания.

Максимальное наказание за жесткое убийство — смертная казнь, это предусмотрено ч. 2 ст. 139 УК.

Адвокат обвиняемого Людмила Чечикова считает: нет убедительных доказательств виновности ее подзащитного. И отметила, что тот же Верховный суд, где сейчас рассматривается уголовное дело, оставил без удовлетворения надзорую жалобу на оправдательный приговор Могилевского областного суда в 2010 году.

Из речи адвоката стало известно, что 9 февраля 2009 года Юрия Иванова пригласили в милицию «откатать пальчики» — тогда милиционеры искали причастного к взрыву в Минске в 2008 году возле стелы. По всей стране проходила дактилоскопия. В здание РОВД Юрий Иванов зашел в 14.00 и на свободу уже не вышел.

— С 15.00 до 17.30 его допрашивали на полиграфе, с 19.55 и до 22.35 с ним уже беседует сотрудник прокурора. Но где он был еще два часа? Точно из сотрудников милиции никто сказать не может, если человек начинает врать по мелочам, то доверия к нему уже не будет. Так вот именно в этот промежуток времени проводилась беседа с Ивановым «говорить правду», — уверена адвокат.

В тот же вечер в 22.40 Иванов был задержан и водворен в ИВС. А на следующий день в 14.00 он написал явку с повинной. Адвокат уверена: это недопустимое доказательство, потому что явку с повинной к дежурному ИВС обвиняемого привели писать оперативные сотрудники.

Защитник отмечает, что пропавшие драгоценности Светланы Поддубской так и не нашли. По версии следствия, украшения украл Иванов, потом перепродал скупщику, а тот — неизвестному.

Сторона защиты недоумевает: почему после совершения преступления Иванов пошел выбрасывать нож в мусорное ведро в центре города.

— Оперативники про камеры наблюдения стыдливо замалчивают. Даже в 2009 году Могилев хорошо был ими оснащен, тем более, в центре города, где находится УВД. Так проще было подойти с ножом к УВД, — после этих слов Юрий Иванов рассмеялся. — И совершенно непонятно, почему других версий произошедшего не было?

Адвокат считает, что преступление не раскрыто и просит оправдать Иванова.

— Высокий суд, осудить человека на 22 года, потому что кто-то пытается замаскировать свои промахи, будет неправильно. С моей точки зрения преступление не раскрыто. Здесь очень много вопросов. Возле коттеджа видели женские следы на снегу, почему никто не проверял, кому они принадлежат? На изъятой одежде Иванова нет нигде крови, а при таком жестоком убийстве это нереально. Написал человек явку с повинной, все обрадовались и больше ничего не проверялось. Ну не просто так у Поддубской был топор, чего-то же она опасалась. Возможно, потребителей «волшебных» добавок (женщина продавала БАДы, которые якобы лечили рак. — Прим. TUT.BY). В 2017 году в деле ничего нового не появилось, кроме экспертизы, которая была проведена по старым образцам 2009 года, взятых с нарушением. Высокий суд, полагаю, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Вина моего подзащитного не доказана, поэтому он подлежит оправданию.

Напомним, больше месяца Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении 34-летнего Юрия Иванова. Жительница Могилева Светлана Поддубская была убита в феврале 2009 года, но широко об этой истории стало известно 1 февраля 2018 года. Ее рассказал Александр Лукашенко. Оказывается, в 2010 году Могилевский областной суд вынес оправдательный приговор Юрию Иванову, отец убитой с этим решением не согласился, он много лет обращался во все структуры и дошел до президента.

«Я сел и сам за сутки изучил его (дело. — Прим. TUT.BY). И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали», — рассказывал Александр Лукашенко.

Юрия Иванова «с мешком на голове» привезли в Минск, расследование началось заново. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: «Убийство с особой жесткостью» (ч. 2 ст. 139), «Кража» (ч. 1 ст. 205), «Умышленное уничтожение имущества» (ч. 3 ст. 218) и «Хищение личных документов» (ст. 378). По версии следствия, он нанес Светлане Поддубской не менее 41 удара ножом.

Еще в первый день судебного разбирательства отец убитой и ее сын заявили иски на 600 тысяч рублей и попросили рассматривать дело в их отсутствие.

А эксперты, выступая в суде, объяснили, почему ДНК Иванова не смогли обнаружить в 2009 году, зато теперь экспертиза показала иное: его следы были на месте преступления.

— Дело в том, что 10 лет назад мы использовали для установления ДНК наборы третьего поколения, — поясняла эксперт Наталья Михневич. — В 2017 году во время повторной экспертизы смыва с мойки получены положительные результаты, на ней ДНК Иванова. Сейчас для выделения ДНК мы пользуемся наборами последнего поколения. Их используют во всем мире. То, что получен такой результат, логично.

Кстати, сразу в убийстве Светланы подозревали бывшего третьего мужа. Мужчина был судим за угрозу убийства своей жены, но после приговора, как вспоминали родные, пара вышла из суда «под руки» и продолжила жить вместе, через некоторое время Руслан и Светлана все же решили расстаться.

Сейчас по делу он проходит как свидетель, и вот как во время процесса вспоминал свое задержание в 2009 году:

— Надо мной стояли с дубинками (сотрудники правоохранительных органов. — Прим. TUT.BY) и говорили: «Ты убил! Ты все равно сядешь!» Жутковато было, но я не признавался, потому что не убивал, — говорит Демьянюк. — Меня задержали на 10 дней, потом отпустили.

Как рассказывал Руслан Демьянюк, жена продавала китайские БАДы, за 2−3 месяца могла заработать около 20 тысяч долларов, а деньги хранила в дипломате.