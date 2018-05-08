Андрей Мезин покинул сборную Беларуси по хоккею вслед за Дэйвом Льюисом

Второй пошел!

Ассистент главного тренера сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин покинул расположение национальной команды вслед за Дэйвом Льюисом. Об этом сообщает «Прессбол».

Новому главному тренеру Сергею Пушкову будут ассистировать Вячеслав Гусов, Михаил Захаров и Андрей Кудин.

Легендарный голкипер Андрей Мезин работал в штабе сборной с 2015 года. Он был одним из самых близких Льюису людей в белорусском хоккее.

Когда канадцу предложили выбрать себе одного помощника, он сделал выбор именно в пользу Андрея Мезина, который отвечал в команде за игру в большинстве.

Сам главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис был уволен в ночь с 7 на 8 мая по ходу чемпионата мира.

На старте турнира наша команда проиграла Швеции – 0:5. Затем белорусы были биты французами – 2:6. А последней каплей стал разгром в матче с россиянами – 0:6.