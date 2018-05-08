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Общество
08.05.2018
Салiдарнасць
4 варианта сценария. В ЖКХ пояснили, как будут оплачивать коммуналку семьи, где есть «тунеядец»

Три услуги по полной и четыре варианта сценария. 

В ЖКХ пояснили, что подпадающие под действие тунеядского декрета граждане будут платить по полной стоимости за три услуги — газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Как заявила TUT.BY начальник отдела управления экономики ЖКХ Жанна Попучеева, оплачивать по полному тарифу будут граждане, являющиеся при этом собственниками, нанимателями жилого помещения, членами организации застройщиков, дольщиками, заключившими договор, предусматривающий передачу во владение и пользование объекта долевого строительства, и лизингополучатели, заключившие договор лизинга.

И продемонстрировала на примерах, кто и как это будет делать.

Вариант 1. «Тунеядец» в семье — не собственник жилья

Полная оплата ЖКУ «фактически коснется только тех граждан, которые имеют в собственности квартиры, на которых оформлен договор аренды и так далее».

— Если, например, сын не занят в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости, — пояснила чиновница.

Вариант 2. «Тунеядец» владеет квартирой, но там не живет

Начисление платы за ЖКУ «будет производиться по месту жительства гражданина, то есть согласно штампу, который стоит в паспорте».

— К примеру: владелец квартиры — отец, который не работает и которого включили в списки. В его квартире живут взрослые работающие дети (они же там и зарегистрированы вместе с ним), а сам он проживает в другом месте. Тогда отец будет оплачивать свою часть коммунальных услуг согласно постановлению № 315. То есть объемы оказываемых услуг будут разделены между зарегистрированными гражданами. Гражданин, включенный в список, будет платить 100% только за свой объем услуг (за газоснабжение, подогрев воды и отопление).

Вариант 3. Один «тунеядец» в двухкомнатной квартире

В ЖКХ подсчитали, что для типовой двухкомнатной квартиры в 48 квадрантных метров, в которой живет только гражданин, включенный в список тунеядцев, придется заплатить по жировке за месяц на 45−65 рублей больше.

— Если потребление горячей воды будет в пределах нормы, то плата за нее вырастет на 5−6 рублей, отопление — на 60 рублей. В случае, если отопление жилого помещения осуществляется от индивидуального газового отопительного прибора, — на 40 рублей. То есть в итоге гражданину, включенному в список, придется заплатить за месяц на 45−65 рублей больше.

Вариант 4. «Тунеядец» — собственник квартиры, но с ним живут еще трое человек

Если в квартире живут трое человек и собственник является тунеядцем, то плата за отопление может вырасти на 30 рублей (если жилое помещение отапливается от индивидуального газового отопительного прибора — на 15−16 рублей), уточнили в ЖКХ.

 
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