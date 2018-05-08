Байнет – о победе протестующих в Армении, которые добились смены власти в стране.

Парламент Армении 59 голосами «за» и со второй попытки избрал премьер-министром Армении лидера протестного движения Никола Пашиняна. Это стало возможным благодаря многотысячным акциям протеста, которые несколько недель продолжались во всех регионах страны.

Таким образом, победа протестующих стала юридически оформленной – так как именно премьер-министру в стране принадлежат наибольшие полномочия.

Белорусские интернет-пользователи живо обсуждают ситуацию, при которой народ собственными силами смог сменить власть.

«Молодцы армяне, жаль еще не скоро в СНГ будут во всех странах меняться руководители», – пишут одни пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

«Пока трудно говорить о результатах, но у Пашиняна незаконченное филологическое образование. А страной руководить – не стихи писать», – отвечают другие.

«Без тотальной люстрации и устранения криминальных схем ничего не поменяется…»

«Надеюсь, Пашинян проведет необходимые реформы во внутренней и внешней политике, благодаря которым повысится уровень жизни простых армян».

«Ну вот, народ победил. Без крови и единого выстрела. Задушил диктаторские намерения в зародыше. Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает. Полиция и армия, как правило, переходят на сторону народа, если он не отсиживается дома. Не думаю, что Беларусь ожидает нечто подобное в ближайшие лет 50».

«А белорусам проще из страны разъехаться».

«Армяне спасли нас от референдума... И на том спасибо».