Ну и ну! После экскурсии на стеклозавод «Неман» пятиклассникам подарили рюмки. Фотофакт

О необычном подарке в редакцию «СБ» написала мама одного из экскурсантов.

Она рассказала о том, как 5-й класс одной из минских школ съездил на экскурсию в Лиду. По дороге ребят на стеклозавод «Неман», где показали производство и даже подарили подарки «набор стаканов 35 г для холодных напитков».

Стопарики подарили. Каждому пятикласснику. На память.

«Боюсь даже подумать, что привезли бы дети домой с посещения фабрики резиновых изделий», — написала она.