Ну и ну! После экскурсии на стеклозавод «Неман» пятиклассникам подарили рюмки. Фотофакт
О необычном подарке в редакцию «СБ» написала мама одного из экскурсантов.
Она рассказала о том, как 5-й класс одной из минских школ съездил на экскурсию в Лиду. По дороге ребят на стеклозавод «Неман», где показали производство и даже подарили подарки «набор стаканов 35 г для холодных напитков».
Стопарики подарили. Каждому пятикласснику. На память.
«Боюсь даже подумать, что привезли бы дети домой с посещения фабрики резиновых изделий», — написала она.
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