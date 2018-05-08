Страх, неприятие, сочувствие: как относятся белорусы к людям с ментальными нарушениями

Общество разделилось на две части.

Социологи выяснили: теоретически белорусы готовы защищать и отстаивать права людей с ментальными нарушениями. Но в реальности при близком взаимодействии часто испытывают страх и неприятие.

В 2017 году Офис по правам людей с инвалидностью совместно с социологической лабораторией «Новак» провели исследование, результаты которого должны помочь понять, какие стереотипы в отношении людей с психическими нарушениями мешают белорусскому обществу развиваться и что поможет изменить ситуацию.

— На первый взгляд, результаты исследования выглядят неплохо, — говорит руководитель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский. — Например, на вопрос «Что для общества предпочтительнее» 51% респондентов ответил: «Создавать условия, в которых люди с психическими нарушениями могли бы свободно жить, общаться, создавать семьи, учиться, работать наряду с другими членами общества». Но при этом 43% сказали: «Надо создать специализированные условия, где бы эти люди жили».

На вопрос «Как организовать взаимодействие с людьми, имеющими психические нарушения?», 81% респондентов ответил: «Нельзя лишать человека гражданских прав по причине его заболевания». В то же время 62% убеждены, что людям с психическими заболеваниями нельзя доверять работу.

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