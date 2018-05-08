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Экономика
08.05.2018
Евгений Федоров
Экономист – о скачке цен на нефть: «Увеличится темп роста ВВП, будут расти зарплаты. Но…»

Цена барреля Brent побила очередной рекорд – и вышла на уровень 2014 года.

Сегодня на мировой бирже нефть торгуется на рекордно высокой отметке – около 75 долларов за баррель. Может ли это всерьез улучшить положение дел в белорусской экономике?

– Если нефть будет сохраняться на отметке 75-76 долларов за баррель, то это хорошо для экономики Беларуси, – в комментарии «Салiдарнасцi» отмечает доктор экономических наук Борис Желиба.

По мнению экономиста, в связи с этим «улучшится финансовое состояние наших двух нефтеперерабатывающих заводов, которые последние месяцы работали с убытками».

– То есть, это будет хорошая прибавка в темпах роста ВВП, – считает он.

По словам собеседника, высокие цены на нефть должны позитивно повлиять и на курс белорусского рубля:

– Увеличатся валютные поступления в страну. Валютная выручка частично пойдет на биржу – то есть, может укрепиться курс белорусского рубля к доллару. А Нацбанк, покупая валюту, сможет пополнить свои валютные резервы. Это, в свою очередь, облегчит ситуацию с погашением государственного долга.

Экономист уверен, для Беларуси такая ситуация только на руку, не говоря уже о том, что расширяется покупательная способность российского рынка, что для белорусских предприятий – очень хороший знак.

– Это может поднять белорусский экспорт в РФ, что для нашей экономики будет весьма кстати, – добавляет он.

В то же время, по мнению Бориса Желибы, высокие цены на нефть могут принести не только пользу для белорусской экономики.

– События новейшей истории Беларуси говорят вот о чем: как только увеличивается рост экономики, благодаря внешним факторам, желание правительства проводить реформы куда-то пропадает. И сейчас такая угроза также есть.

Несмотря на то, что риторика главы государства существенно изменилась в последнее время. Если раньше он вообще отрицал значение малого и среднего бизнеса, свободного рынка, то сейчас в его выступлениях эти вещи фигурируют... Но одно дело слова, а другое – действия, – замечает экономист.

Говоря о возможном росте средней зарплаты в Беларуси в связи с повышением цен на нефть, экономист убежден: без масштабных реформ рост благосостояния вряд ли возможен.

– Связь между ценой нефти и средней зарплаты в Беларуси, конечно, есть. Но она не прямая. Раз увеличится темп роста ВВП, будут расти и зарплаты. Но кроме этого нужно повысить производительность труда – и не только на нефтеперерабатывающих предприятиях, а по всей стране. Это задача широкая и глубокая. Высокие цены на нефть этому будет благоприятствовать, но этого явно недостаточно, – подчеркивает он.

 
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