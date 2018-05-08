«Это недопустимо». Лукашенко ответил «Матерям 328»

Лукашенко против послабления ответственности в отношении распространителей наркотиков. Слова главы государства передал председатель Верховного суда Валентин Сукало.

8 мая глава государства встретился с председателем Верховного суда Валентин Сукало.

— Обговаривались вопросы дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками. Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения, — заявил по итогам встречи председатель Верховного суда. — А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас.

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Валентин Сукало отметил, что существует законный порядок рассмотрения и разрешения вопросов по каждой конкретной жалобе. При этом он констатировал, что из числа объявивших голодовку матерей осужденных в Верховный суд обращались только шесть.

— Причем две получили, как мне кажется, по жалобам удовлетворение. Наказание было снижено. Поэтому есть законный способ обращения в Верховный суд с надзорными жалобами по каждому конкретному случаю. Но какого-то послабления всеобщего, особенно для распространителей, как заявил глава государства, не предполагается, — сказал председатель Верховного суда.