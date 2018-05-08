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Скандалы
08.05.2018
Комитет по правам человека поддержал жалобу девушки, которой во время «Плошчы-2010» ОМОН сломал ногу

Власти Беларуси нарушили права Майи Абромчик и не провели эффективного и беспристрастного расследования, говорится в решении Комитета по правам человека ООН.

Майя Абромчик в больнице. Фото: Алесь Пилецкий, «Наша Ніва»

Как изложено в жалобе Майи Абромчик в Комитет, вечером 19 декабря 2010 года она вместе с друзьями собиралась наблюдать за «мирным собранием в центре Минска, которое последовало за объявлением результатов президентских выборов в Беларуси». После акции, примерно в 23.50, при движении по проспекту Независимости, Абромчик и ее друзей остановило специальное подразделение ОМОНа. Когда милиция попыталась задержать некоторых друзей девушки, они попробовали убежать, но были заблокированы возле следственного изолятора № 1 на Володарского.

Один из офицеров начал избивать друга девушки. Когда Абромчик попросила офицера остановиться, ее ударили по левой ноге резиновой дубинкой, в результате чего она упала. Милиционер снова ударил ее, приказал ей встать и подойти к машине. Абромчик поняла, что ее нога сломана и сказала об этом милиционеру. Он схватил ее и отвел в служебный микроавтобус. Только через несколько часов девушку доставили в больницу. Ей сделали хирургическую операцию и она проходила лечение в 6-й городской клинической больнице Минска с 20 по 27 декабря 2010 года. Реабилитация сложного перелома длилась в течение года, за это время Майя перенесла три операции, — говорится в жалобе.

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Абромчик жаловалась на незаконные действия в прокуратуру. В апреле 2011 года прокурор Московского района Минска сообщил Абромчик, что по ее жалобе прокуратура возбудила дело по статье 155 Уголовного кодекса (причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности) «на невыявленное лицо». Однако милиция в этом деле не фигурирует. Хотя в судебно-медицинской экспертизе, которая была сделана по требованию прокуратуры, отмечено, что травмы, зафиксированные у Майи Абромчик, могут быть нанесены предметом, похожим на милицейскую дубинку. Тем не менее прокурор этого не принял во внимание.

2 декабря 2011 года старший следователь Минской городской прокуратуры сообщил адвокату Абромчик, что расследование было приостановлено, поскольку было невозможно определить виновных. В 2013 году студентка подала жалобу в Комитет ООН, «поскольку исчерпала все доступные внутренние средства правовой защиты».

В своей жалобе пострадавшая просит государство предоставить ей: денежную компенсацию понесенных медицинских расходов, выплату морального ущерба, эффективное расследование жестокого обращения, справедливое судебное разбирательство, наказание виновных и официальное извинение.

В итоговом решении Комитета по правам человека ООН отмечается, что Абромчик представила подробный отчет о жестоком обращении, которому она подвергалась, подтверждаемые медицинскими доказательствами и свидетельствами очевидцев, и что расследование жестокого обращения с девушкой было неэффективным и не было беспристрастным, поскольку расследование дела первоначально «было поручено милиции города Минска, с которой был связан нападавший».

«Комитет приходит к выводу о том, что эти факты свидетельствуют о нарушении прав Абромчик. В настоящем деле государство обязано: провести полное и эффективное расследование дела о жестоком обращении, преследовать виновных и наказывать их соответствующими санкциями; обеспечить адекватную компенсацию и соответствующие меры удовлетворения, включая возмещение любых судебных издержек и медицинских расходов, а также нематериальные потери, понесенные автором; принести официальное извинение Абромчик. Государство также обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем и, в свете своих обязательств по Факультативному протоколу, добросовестно сотрудничать с Комитетом. Комитет хотел бы получить от государства-участника [Республики Беларусь] в течение 180 дней информацию о мерах, принятых для осуществления выводов Комитета. Государству-участнику также предлагается опубликовать выводы Комитета, перевести их на официальные языки государства-участника и широко распространять», — говорится в документе.

 
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