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Общество
08.05.2018
Евгений Федоров
«Белавиа» заставит белорусов заплатить за новые самолеты?

Чтобы оплатить взятые кредиты, национальная авиакомпания будет экономить на пассажирах.

На специализированном ресурсе для путешественников Vandrouki.by появилась статья, которая предупреждает – недавняя покупка авиакомпанией пяти новых самолетов Embraer может аукнуться простым белорусам.

«Новость, и правда, знаменательная, только кто в итоге заплатит за банкет? Ничего нового: заплатят белорусы. Те самые белорусы, за счет налогов которых раздают льготы авиакомпании Белавиа», – предполагают авторы статьи.

В частности, речь идет об экономии на питании пассажиров, а также о завышенных ценах на летние авиарейсы.

По информации публикации на Vandrouki.by, уже с 1 мая на ближнемагистральных рейсах «Белавиа» не предоставляет питание в виде сэндвичей и горячих напитков, а предлагаются только «леденцы перед взлетом и прохладительные напитки во время полета».

Кроме того, сообщается, что «в один день цены на большинство летних направлений поднялись на 22 – 47%». В качестве примера приводятся перелеты в Барселону за 400 евро, а также в Батуми за 296 евро из Минска.

«Через двадцать лет Илон Маск колонизирует Марс, Майкл О’Лири запустит туда свои лоукост-ракеты из Вильнюса, а журналист Александр Лычавко все также будет интервьюировать Чергинца, который продолжит говорить, что предпосылок для появления лоукостов в Беларуси нет, потока нет и вообще в этом году мы снизили цены на 7% по всем направлениям», – иронизируют авторы статьи.

 
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