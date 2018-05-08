Бывший член китайского политбюро приговорен к пожизненному заключению за взятки на 26 млн долларов

Бывший высокопоставленный китайский чиновник, член политбюро КПК Сунь Чжэнцай приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о коррупции, сообщает ABC.

Суд признал Сунь Чжэнцая виновным во взятках на общую сумму в 26 миллионов долларов. Сунь Чжэнцай также пожизненно лишен всех политических прав, а его имущество будет конфисковано.

Подсудимый признал вину и объявил, что не будет оспаривать приговор.

Сунь Чжэнцай был самым молодым членом политбюро Китайской коммунистической партии. В разное время он также возглавлял министерство сельского хозяйства Китая и занимал высшие посты в партийном руководстве провинции Цзилинь и города Чунцин.

В 2015 году Сунь Чжэнцай считался одним из вероятных претендентов на пост генерального секретаря КПК или премьера Госсовета.

В июле 2017 года Сунь Чжэнцай был отстранен от должности и попал под следствие, а в октябре того же года его исключили из партии.

В 2013 году, когда пост председателя (президента) КНР занял Си Цзиньпин, в Китае была развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией. Некоторые эксперты за пределами Китая предполагали, что цель этой кампании не только борьба с коррупцией, но и укрепление власти Си Цзиньпиня.