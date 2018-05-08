Фотожабы: «Ну, как там успехи в хоккее?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Как белорусов вернули в 1994 год

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь

Российский художник – частый гость в Минске. Недавно на очередную выставку привез новый портрет Лукашенко

Экс-депутат, актриса Мария Кожевникова активно призывает запретить детям играть в игры. По её мнению, дети не способны отличать реальность от выдуманных миров, а это ведет к неадекватному поведению.

«Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин!» против «Вор! Вор! Вор!»

Картинка всеохватного символизма, и почему Саратов может спать спокойно

Казаки, которые нападали на участников митинга «Он нам не царь» в Москве, получали финансирование от мэрии. Власти выделили им 15,9 миллионов рублей, чтобы те учились «охранять общественный порядок» на массовых мероприятиях

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«И как народец живет на эту зарплату?»