Организатор «Бессмертного полка в Минске» винит Лукашенко в запрете шествия

Бывший депутат палаты представителей Валерий Драко прокомментировал отказ Мингорисполкома в проведении шествия «Бессмертный полк» в столице Беларуси.

Так это выглядело в Севастополе 9 мая 2017 года

Эта пропагандистская акция в последние годы получила распространение в России. Но полноценно экспортировать её в Беларусь не удаётся.

«Мы много работали с этим вопросом, в этом году ждали около 5 тысяч участников. Еще 4 апреля мы направили президенту письмо: от общественных организаций, партий, генерала Бокова (ветерана Великой Отечественной), – заявил Валерий Драко «Нашай ніве». – В одном из абзацев мы написали, мол, вы любите Москву, называете Путина братом. Решили подыграть на этом моменте, но ни хрена не получилось.

Если в прошлом году нам отвечал заместитель главы Администрации президента, то в этом году ответил начальник управления писем и жалоб Шлык. Опустили нас ниже некуда.

Мы предлагали президенту возглавить колонну «Бессмертного полка» как главнокомандующему, президенту. Ответ пришел, что в стране готовится восемь акций к 9 Мая, будет республиканская акция «Беларусь помнит», и акция «Бессмертный полк» просто растворится».

Более того, Драко считает, что запрет исходит от руководителя Беларуси:

— Вы знаете прекрасно, почему не разрешили, не буду говорить. Я так полагаю, что это решение принимал лично главком. Как только появилась информация о призывах к проведению «Бессмертного полка», то в тот же вечер у него был председатель КГБ Валерий Вакульчик. И Лукашенко говорил о Дне Победы с ним, он знал об этом.

Несмотря на это, экс-депутат заявляет, что акция все равно состоится:

— Если народ подойдет — то пойдем! Конечно, я приду к филармонии. Если люди придут, а меня не будет, то это моя дискредитация. Я жду, что Мингорисполком все же одумается и даст разрешение.

Еще один активист «русского мира», председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко признал в беседе с TUT.BY, что заявку на «Бессмертный полк» в Минске подали слишком поздно – 25 апреля. Вряд ли это было сделано случайно…

Так или иначе, данная ситуация чревата возможными провокациями. Уже сейчас российская пропаганда раскручивает сюжет о запрете «Бессмертного полка» в Минске. Если же 9 мая случатся инциденты в ходе празднования, то Москва наверняка использует это по полной программе.