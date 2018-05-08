Организатор «Бессмертного полка в Минске» винит Лукашенко в запрете шествия

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Единороссы» рассмеялись, когда Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером Мутко. Видеофакт
Бывший член китайского политбюро приговорен к пожизненному заключению за взятки на 26 млн долларов
Азаренко не задержалась в Мадриде
Депутат проиграл суд бывшей сопернице, которая назвала его вором и уголовником
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52. Оба пилота погибли
Карбалевич: «Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится союзникам»
Умер задержанный в конце года один из самых заслуженных строителей страны
Тепло возвращается. До +27°С
Класковский: «Кремль не так уж крут. Съедает плюхи и от белорусского руководителя»
Что грозит БАТЭ
«Сражались белорусы достойно»: как БТ оценило разгром от россиян
В Слуцке пенсионерка жила со своей мёртвой сестрой
На 26-летнюю жительницу Минского района завели дело за секс с подростком
Канделаки — о Путине: Так царь он нам или не царь?
В столичном ресторане «Лидо» обрушился подъемник для инвалидов: погибла 85-летняя пенсионерка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Помнить всё: «Его закопали, как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь
Сдала с потрохами. Подольская рассказала, чего Лукашенко ей советовал не делать с «москалями»
Заико: То, что делают власти перед посевной – это феодализм

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Шутка дня об инаугурации Путина
Хабенский: «Считаете, что тупые люди рядом с вами живут?»
Класковский: «Лукашенко пошла карта»
Психолог: Мужчины любят не хороших женщин, а то состояние, которое они имеют рядом с женщиной
«Прежде чем кричать о гордости за чужие подвиги, обмотавшись георгиевскими лентами, надо хоть что-то сделать»
«Устойчивого роста нет». Экономист возвращает Кобякова с небес на землю
8 чиновников, которые из-за КГБ лишились высоких постов в правительстве
Невзоров: «Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. Кремль молодец»
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
Новый сезон сериала «Позорище»? На старте чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси потерпела разгромное поражение
Шведы объяснились по поводу фрикаделек
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Ногами, руками и дубинкой». В Бресте экс-сотрудника милиции судят за избиение двух задержанных
Замечательные дома белорусов: соседи президента по Острошицкому городку
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
08.05.2018
Михаил Брошин
Организатор «Бессмертного полка в Минске» винит Лукашенко в запрете шествия

Бывший депутат палаты представителей Валерий Драко прокомментировал отказ Мингорисполкома в проведении шествия «Бессмертный полк» в столице Беларуси.

Так это выглядело в Севастополе 9 мая 2017 года

Эта пропагандистская акция в последние годы получила распространение в России. Но полноценно экспортировать её в Беларусь не удаётся.

«Мы много работали с этим вопросом, в этом году ждали около 5 тысяч участников. Еще 4 апреля мы направили президенту письмо: от общественных организаций, партий, генерала Бокова (ветерана Великой Отечественной), – заявил Валерий Драко «Нашай ніве». – В одном из абзацев мы написали, мол, вы любите Москву, называете Путина братом. Решили подыграть на этом моменте, но ни хрена не получилось.

Если в прошлом году нам отвечал заместитель главы Администрации президента, то в этом году ответил начальник управления писем и жалоб Шлык. Опустили нас ниже некуда.

Мы предлагали президенту возглавить колонну «Бессмертного полка» как главнокомандующему, президенту. Ответ пришел, что в стране готовится восемь акций к 9 Мая, будет республиканская акция «Беларусь помнит», и акция «Бессмертный полк» просто растворится».

Более того, Драко считает, что запрет исходит от руководителя Беларуси:

— Вы знаете прекрасно, почему не разрешили, не буду говорить. Я так полагаю, что это решение принимал лично главком. Как только появилась информация о призывах к проведению «Бессмертного полка», то в тот же вечер у него был председатель КГБ Валерий Вакульчик. И Лукашенко говорил о Дне Победы с ним, он знал об этом.

Несмотря на это, экс-депутат заявляет, что акция все равно состоится:

— Если народ подойдет — то пойдем! Конечно, я приду к филармонии. Если люди придут, а меня не будет, то это моя дискредитация. Я жду, что Мингорисполком все же одумается и даст разрешение.

Еще один активист «русского мира», председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко признал в беседе с TUT.BY, что заявку на «Бессмертный полк» в Минске подали слишком поздно – 25 апреля. Вряд ли это было сделано случайно…

Так или иначе, данная ситуация чревата возможными провокациями. Уже сейчас российская пропаганда раскручивает сюжет о запрете «Бессмертного полка» в Минске. Если же 9 мая случатся инциденты в ходе празднования, то Москва наверняка использует это по полной программе.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.2 (оценок:23)
Главное
Дэйв Льюис уволен после разгрома в матче с Россией
О, боги! Met Gala 2018 созвал «божественные тела» со всего мира
Інаўгурацыя Пуціна: Лукашэнка як Мядзьведзеў
Организатор «Бессмертного полка в Минске» винит Лукашенко в запрете шествия
«Дали две черненькие и одну желтую таблеточку». 11-летняя девочка умерла, заболев в санатории «Птичь»
«Все эти годы она прислушивалась к каждому стуку в окошке — вдруг это Юра...»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY