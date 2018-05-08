Депутат проиграл суд бывшей сопернице, которая назвала его вором и уголовником

Суд по делу депутата Минского райсовета Юрия Стукова, который обвинил бывшую конкурентку по округу Ольгу Савчину в клевете, закончился для чиновника полным фиаско. 7 мая судья Алексей Кропачёв объявил о прекращении дела за отсутствием состава преступления.

Ольга Савчина (слева) победила!

Ольга Савчина победила, несмотря на то, что ее адвокат не явился в суд.

Но начиналось всё совсем не радужно для общественной активистки. По словам Стукова, 29 марта во время приёма граждан в Хатежинском сельсовете женщина публично обозвала его вором и уголовником, из-за чего он потом не мог спать и даже якобы начал страдать депрессией.

Юрий Стуков

На первом заседании в суде Минского района Ольга Савчина пояснила: «В 2015 году Стуков привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 210 — по хищению топлива. Ввиду того, что он погасил ущерб и признал свою вину, его не осудили. Данная информация была скрыта от избирателей — например, её не было на плакате с информацией о кандидате в депутаты Стукове. Считаю своей обязанностью как гражданина изложить, что сегодняшний депутат и председатель исполкома совершил такую ошибку». Депутат не признавал, что он вор, и говорил: «Если бы были факты хищения, у меня была бы судимость. У меня судимости нет».

Судья назначил новую дату заседания и разрешил Савчиной и Стукову прийти на очередную встречу вместе со свидетелями.

Кроме того, Савчина написала ходатайство с просьбой истребовать из Следственного комитета материалы уголовного дела в отношении депутата. Эти документы смогли бы не только доказать, что ее слова не являлись безосновательными, но и показали бы всем жителям поселка Хатежино, что депутат, которого они выбрали, имеет темное прошлое.

В результате к делу прикрепили постановление о прекращении производства по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности Юрия Стукова. В нём черным по белому написано, что с 1 сентября по 30 октября 2015 года, воспользовавшись служебным положением, чиновник «завладел горюче-смазочными материалами: 533 дизельного топлива, 1064 литрами бензина марки АИ-92, а также денежными средствами в сумме 243 650 рублей, а всего имуществом КУП «Хатежино-сервис» на общую сумму 18 605 445,06 рубля». 26 апреля 2016 года, на основании имеющихся в уголовном деле доказательств, Стукову, действительно, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Прикрепленный документ стал доказательством того, что, называя депутата уголовником, Савчина ничего не придумывала. В конце второго заседания, которое состоялось в Минске 7 мая, судья Алексей Кропачёв объявил о прекращении дела за отсутствием состава преступления.

Ольга Савчина победила, несмотря даже на то, что ее адвокат не явился в суд.