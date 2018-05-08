В Сирии разбился российский вертолет Ка-52. Оба пилота погибли

На востоке Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ка-52. Оба пилота на его борту погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Крушение произошло во время планового полета. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования, сообщает Минобороны.

Как сообщает «Коммерсант», катастрофа произошла ночью 7 мая. По неофициальной информации, Ка-52 сбили радикальные исламисты в ходе обстрела из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Это уже вторая катастрофа российской боевой авиации в Сирии с начала месяца. 3 мая разбился российский истребитель Су-30СМ, в результате чего погибли оба пилота, находившиеся на борту. Предполагается, что причиной крушения могла стать попавшая в двигатель птица.

В марте при заходе на посадку на сирийской военной базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек — шестеро членов экипажа и 33 пассажира; все они были кадровыми военными.

В феврале боевики, близкие к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», сбили в сирийской провинции Идлиб российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался, но на земле был окружен и подорвал себя гранатой.

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. За это время в Сирии погибли более 80 российских военнослужащих; РФ потеряла семь самолетов и шесть вертолетов.