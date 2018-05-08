О, боги! Met Gala 2018 созвал «божественные тела» со всего мира

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Единороссы» рассмеялись, когда Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером Мутко. Видеофакт
Бывший член китайского политбюро приговорен к пожизненному заключению за взятки на 26 млн долларов
Азаренко не задержалась в Мадриде
Депутат проиграл суд бывшей сопернице, которая назвала его вором и уголовником
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52. Оба пилота погибли
Карбалевич: «Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится союзникам»
Умер задержанный в конце года один из самых заслуженных строителей страны
Тепло возвращается. До +27°С
Класковский: «Кремль не так уж крут. Съедает плюхи и от белорусского руководителя»
Что грозит БАТЭ
«Сражались белорусы достойно»: как БТ оценило разгром от россиян
В Слуцке пенсионерка жила со своей мёртвой сестрой
На 26-летнюю жительницу Минского района завели дело за секс с подростком
Канделаки — о Путине: Так царь он нам или не царь?
В столичном ресторане «Лидо» обрушился подъемник для инвалидов: погибла 85-летняя пенсионерка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Помнить всё: «Его закопали, как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь
Сдала с потрохами. Подольская рассказала, чего Лукашенко ей советовал не делать с «москалями»
Заико: То, что делают власти перед посевной – это феодализм

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Шутка дня об инаугурации Путина
Хабенский: «Считаете, что тупые люди рядом с вами живут?»
Класковский: «Лукашенко пошла карта»
Психолог: Мужчины любят не хороших женщин, а то состояние, которое они имеют рядом с женщиной
«Прежде чем кричать о гордости за чужие подвиги, обмотавшись георгиевскими лентами, надо хоть что-то сделать»
«Устойчивого роста нет». Экономист возвращает Кобякова с небес на землю
8 чиновников, которые из-за КГБ лишились высоких постов в правительстве
Невзоров: «Собрали кучу красивых девиц и выбрали самую страшненькую. Кремль молодец»
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
Новый сезон сериала «Позорище»? На старте чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси потерпела разгромное поражение
Шведы объяснились по поводу фрикаделек
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Ногами, руками и дубинкой». В Бресте экс-сотрудника милиции судят за избиение двух задержанных
Замечательные дома белорусов: соседи президента по Острошицкому городку
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
08.05.2018
Лера Василькова
О, боги! Met Gala 2018 созвал «божественные тела» со всего мира

Этого бала весь модный мир ждет каждый год.

На этот раз тема бала Института костюма была обозначена так: «Божественные тела: мода и католическое воображение». В итоге на красную дорожку пришли не знаменитые певицы, актеры дизайнеры или супермодели, а католические священники, монашки, мадонны, королевские персоны…

Нынешний бал запомнится Рианной в митре Папы Римского, крыльями Кэти Пэрри, завораживающим образом Ланы Дель Рей, выходом в свет Илона Маска с новой девушкой (это певица Граймз — у нее двойная степень в психологии и философии, также она учила русский язык и электроакустику; бросила колледж, чтобы посвятить себя музыкальной карьере).

Отметим, что входной билет на бал в нью-йоркский Метрополитен Музей стоит 30 тысяч долларов, а место за столом — около 275 тысяч долларов

Беллуччи, Лопес и другие звезды на балу Института костюма-2017

Роскошь и эпатаж Бала института костюма-2016

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.2 (оценок:5)
Главное
Дэйв Льюис уволен после разгрома в матче с Россией
О, боги! Met Gala 2018 созвал «божественные тела» со всего мира
Інаўгурацыя Пуціна: Лукашэнка як Мядзьведзеў
Организатор «Бессмертного полка в Минске» винит Лукашенко в запрете шествия
«Дали две черненькие и одну желтую таблеточку». 11-летняя девочка умерла, заболев в санатории «Птичь»
«Все эти годы она прислушивалась к каждому стуку в окошке — вдруг это Юра...»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY