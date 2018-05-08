О, боги! Met Gala 2018 созвал «божественные тела» со всего мира

Этого бала весь модный мир ждет каждый год.

На этот раз тема бала Института костюма была обозначена так: «Божественные тела: мода и католическое воображение». В итоге на красную дорожку пришли не знаменитые певицы, актеры дизайнеры или супермодели, а католические священники, монашки, мадонны, королевские персоны…

Нынешний бал запомнится Рианной в митре Папы Римского, крыльями Кэти Пэрри, завораживающим образом Ланы Дель Рей, выходом в свет Илона Маска с новой девушкой (это певица Граймз — у нее двойная степень в психологии и философии, также она учила русский язык и электроакустику; бросила колледж, чтобы посвятить себя музыкальной карьере).

Отметим, что входной билет на бал в нью-йоркский Метрополитен Музей стоит 30 тысяч долларов, а место за столом — около 275 тысяч долларов

Беллуччи, Лопес и другие звезды на балу Института костюма-2017

Роскошь и эпатаж Бала института костюма-2016