Дэйв Льюис уволен после разгрома в матче с Россией

«Льюис в ближайшее время будет отправлен восвояси с оглушительным треском», – писала «Салідарнасць» 6 мая. А в ночь с 7 на 8 мая стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по хоккею – редчайший случай! – уволен по ходу чемпионата мира.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

На старте турнира наша команда проиграла Швеции – 0:5. Затем белорусы были биты французами – 2:6. А последней каплей стал разгром в матче с россиянами – 0:6.

Официальное сообщение по этому поводу гласит:

«Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной».

Однако очень высока вероятность, что решение принималось не ФХБ и не Льюисом. И, вполне возможно мы вскоре услышим рассказ Александра Лукашенко о том, как он лично дал указание выкинуть провалившегося канадца из сборной в одночасье.

Кстати, по информации «Трибуны», после поражения от французов председатель ФХБ Семен Шапиро в спешном порядке вылетел в Минск. Судя по всему, как мы и предполагали, в этот субботний вечер «Дрозды» были в ярости…

Вообще-то в случае с Льюисом Лукашенко проявил несвойственное ему терпение. За последние два года сборная провалилась трижды: два раза заняла на чемпионатах мира 14-е место, а в домашней олимпийской квалификации уступила путевку на Игры-2018 словенцам.

На этот раз сам Льюис после поражения от французов допустил возможность вылета Беларуси из элитного дивизиона. Учитывая, что хоккей возведен в культ нынешним руководством страны, такой исход рассматривается, как катастрофа глобального масштаба. Поэтому неудивительно, что канадцу указали на дверь, не дожидаясь окончания турнира.

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Справедливости ради отметим, что Льюис принял ряд странных решений, фактически испортил отношения с некоторыми игроками, а на нынешнем чемпионате держался отстраненно еще до отставки. Так что, это тот случай, когда с хирургическим вмешательством опоздали, а не поспешили.

Можно было предположить, что сменщиком Дэйва Льюиса станет главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, известный также как партнер Александра Лукашенко по хоккейной площадке и уборке урожая. Однако с учетом того, что дело сборной Беларуси на нынешнем чемпионате пахнет керосином, похоже, этот специалист решил дождаться лучших времен.

Теперь рулить командой в статусе и.о. будет главный тренер гродненского «Немана» россиянин Сергей Пушков. Турнирная таблица группы А, в которой выступает сборная Беларуси, на данный момент выглядит так:

1.Россия – 9 (после 3 матчей)

2.Швеция – 9 (3)

3.Швейцария – 5 (2)

4.Франция – 3 (3)

5.Чехия – 2 (2)

6.Словакия – 1 (2)

7.Австрия – 1 (2)

8.Беларусь – 0 (3)

Чтобы сохранить место среди лучших сборных мира, нужно уйти с последней строчки. В групповом раунде сборной Беларуси осталось провести четыре матча: с Швейцарией (9 мая), с Чехией (11 мая), Австрией (12 мая) и Словакией (15 мая).

Ну и запасаемся попкорном в ожидании комментариев главы государства.

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