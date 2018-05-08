Карбалевич: «Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится союзникам»

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С какими просьбами, предложениями и претензиями поедет Лукашенко в гости к Путину?

14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, сославшись на телефонный разговор Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. С чем на саммит отправится глава Беларуси?

— Это довольно закрытое мероприятие, и обычно заранее никто не афиширует, какие вопросы там будут обсуждаться, — отмечает экономист Лев Марголин.

Он полагает, что Александр Лукашенко, постарается воспользоваться случаем, чтобы в первую очередь решить проблемы поставок в Россию белорусской молочной продукции.

— Есть и другие проблемы. Пока не поднимались вопросы о кредитах, но потребность в них есть. Так что, возможно, он закинет удочку и на этот счет, — говорит эксперт.

А вот многосторонние отношения, по мнению Льва Марголина, на таких встречах большой роли не играют, каждая страна ЕАЭС использует эту структуру для решения своих проблем.

— Может быть, у официального Минска, есть какие-то камни преткновения с Казахстаном и Кыргызстаном в плане совместного давления на Россию, — предполагает аналитик.

Собеседник подчеркивает, что государства ЕАЭС существенно отличаются друг от друга по модели и структуре экономики.

Продолжение комментария, а также мнение политолога читайте здесь

 
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