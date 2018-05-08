Карбалевич: «Россия втянулась в конфликты, а расплачиваться приходится союзникам»

С какими просьбами, предложениями и претензиями поедет Лукашенко в гости к Путину?
14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, сославшись на телефонный разговор Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. С чем на саммит отправится глава Беларуси?
— Это довольно закрытое мероприятие, и обычно заранее никто не афиширует, какие вопросы там будут обсуждаться, — отмечает экономист Лев Марголин.
Он полагает, что Александр Лукашенко, постарается воспользоваться случаем, чтобы в первую очередь решить проблемы поставок в Россию белорусской молочной продукции.
— Есть и другие проблемы. Пока не поднимались вопросы о кредитах, но потребность в них есть. Так что, возможно, он закинет удочку и на этот счет, — говорит эксперт.
А вот многосторонние отношения, по мнению Льва Марголина, на таких встречах большой роли не играют, каждая страна ЕАЭС использует эту структуру для решения своих проблем.
— Может быть, у официального Минска, есть какие-то камни преткновения с Казахстаном и Кыргызстаном в плане совместного давления на Россию, — предполагает аналитик.
Собеседник подчеркивает, что государства ЕАЭС существенно отличаются друг от друга по модели и структуре экономики.
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