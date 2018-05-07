Тепло возвращается. До +27°С

Прогноз погоды на блжайшие дни.

Во вторник, 8 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку республики небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, местами +4..+7°С; во второй половине дня она повысится до +20..+25°С, по юго-востоку до +27°С, сообщает сайт Белгидромета.

9 мая преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +20..+26°С.

10 мая преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, по северо-востоку +5..+7°С, днем +19..+26°С.