Класковский: «Кремль не так уж крут. Съедает плюхи и от белорусского руководителя»

Политический обозреватель высказался по поводу нового срока Путина и его будущих взаимоотношений с Лукашенко.

«Вообще комментаторы-алармисты спекулируют на теме нового срока Путина, пугая если не мировой войной, то как минимум оккупацией стран Балтии и аннексией Беларуси, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by. — Конечно, Путина демонизируют. Кремль не так уж крут, как может показаться. Его раз за разом больно щелкает по носу (например, в Сирии) тоже красавчик-мачо Дональд Трамп, и приходится обиды съедать.

Съедает Кремль плюхи и от белорусского руководителя. Путин хотя и продолжит, скорее всего, сокращать субсидии Беларуси, но на некий радикальный сценарий в отношении нее пока вряд ли пойдет. Хотя бы потому, что слишком велики издержки. Ну и потом, про Лукашенко знают: куда он денется с подводной лодки!

Гораздо опаснее для судеб Беларуси тот или иной вариант ситуации «после Лукашенко». Это на армянскую бархатную революцию Россия взирает невозмутимо: видимо, спокойна за лояльность Еревана при любом раскладе. И то — пока спокойна.

В белорусском случае может быть по-всякому. И уж не сомневайтесь: Москва не позволит «синеокой сестре» вот так вот просто отвязаться и начать политику реального нейтралитета, а тем более, тьфу-тьфу, пойти в страшную Гейропу.

Как видим, по целому ряду причин — от экономических и военно-политических до мировоззренческих и ментальных — Лукашенко и Путин обречены быть связанными одной цепью. Причем эта цепь сковывает и развитие обеих стран».

О новом сроке Путина: «Для Беларуси это очень опасная ситуация»