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Спорт
07.05.2018
Михаил Миронович
Что грозит БАТЭ

7 мая сыгран заключительный матч 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Главный тренер белорусской команды матом объяснил, почему она проиграла

Днепр – БАТЭ – 0:1 (Драгун, 40)

Единственный гол был забит вследствие грубой ошибки вратаря хозяев Игоря Довгялло.

Турнирная таблица после 6 туров выглядит так:

1.БАТЭ – 18

2.Динамо Мн – 14

3-5.Слуцк – 11

3-5.Витебск – 11

3-5.Торпедо-БелАЗ – 11

6.Неман – 9

7.Днепр – 8

8.Ислочь – 7

9.Луч – 7

10.Шахтер – 6

11.Динамо Бр – 6

12.Торпедо – 5

13.Смолевичи – 3

14.Гомель – 3

15.Минск – 3

16.Городея – 3

Минула только пятая часть чемпионата, но кое-какие промежуточные итоги уже можно подводить. По большей части, обескураживающие: два из четырех претендентов на золото практически «самоликвидировались» в рекордно короткие сроки.

Солигорский «Шахтер» стартовал так, что гендиректор «Беларуськалия» разогнал клубный штаб уже после третьего тура. С приходом нового главного тренера дела пошли получше, но всё же не настолько, чтобы помышлять о чемпионстве: одна победа и две ничьи. В шести матчах горняки забили всего три гола. С такой результативностью нынешнее десятое место – за счастье.

У брестского «Динамо» другая беда: оно пропускает больше всех в чемпионате – уже 10 голов. С дырявой обороной шансов на успех нет никаких. Как следствие, брестчане подзабыли вкус побед в первенстве – последняя была одержана больше месяца назад. С тех пор две ничьи и два поражения.

В результате Брест и Солигорск отстали от Борисова на … очков. Поблизости от БАТЭ держится только минское «Динамо».

Опыт прошлого сезона показал, что столичный клуб может лихо выскочить из засады. Но для минского «Динамо» наступил традиционно тяжелый месяц – май. И начался он с домашней нулевой ничьи с «Шахтером», которая едва ли устроила руководство клуба.

Впрочем, тяжелыми ближайшие четыре недели будут и для БАТЭ. Чемпиону предстоит сыграть 5 матчей за 21 день: причем сразу после сражения с брестским «Динамо» в финале Кубка Беларуси в Могилеве (19 мая) борисовчан ждёт битва в столице уже с «Динамо» минским (23 мая).

Напряженный график чреват тем, что в любой момент может рвануть мина замедленного действия. Во всех матчах главный тренер БАТЭ Олег Дулуб выставляет практически один и тот же состав. Минимальная ротация, как правило, ведет к тому, что у игроков основы накапливается усталость, а у скамеечников теряются кондиции. Как будут борисовчане справляться с этими проблемами, пока не очень понятно. Допускаю, что первый круг команда в таком режиме пройдет бодро (хотя не факт). Но, когда начнутся еврокубки, вероятность того, что порвется там, где тонко, довольно высока…

А пока на горизонте маячит 7-й тур, матчи которого будут сыграны с 11 по 13 мая.

 
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